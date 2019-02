Xbox Anime Ayı başladı, fiyatlar düştü

Oyuncuların büyük ilgi gösterdiği ve Xbox One konsolunda 100'den fazla Xbox One ve Xbox 360 oyununa sınırsız erişim sunan Xbox Game Pass platformuna Şubat ayında yepyeni oyunlar ekleniyor. 7 Şubat’ta sunulan The Walking Dead ve Pumped BMW Pro’dan sonra, 14 Şubat’ta De Blob, 15 Şubat’ta Crackdown 3 ve 21 Şubat’ta Batman:Return to Arkham, Xbox One oyuncularıyla buluşuyor. Oyun severleri sevindirecek bir diğer gelişme ise, Tomb Raider serisinin son oyunu Shadow of the Tomb Raider’ın serinin ilk iki oyununun ardından Game Pass’e eklenmesi oldu.

Tomb Raider serisinin son oyunu olan Shadow Of The Tomb Raider, etkileyici bulmacalarla dolu sürükleyici bir hikâyeye sahip. Dünyanın en büyük oyun inceleme platformu IGN’den 10 üzerinden 9 puan almayı başaran oyunun Game Pass’e eklenmesiyle birlikte artık oyun severler Tomb Raider’ın sürükleyici üçlemesini baştan sona oynama şansı bulacak. Uzun zamandır beklenen Crackdown 3 ise şüphesiz bu ay eklenen oyunların en ilgi çekicilerinden. Diğer tüm Xbox Game Studios oyunları gibi çıktığı gün Game Pass’e eklenecek olan Crackdown 3 yepyeni multiplayer modu “Wrecking Zone” ile diğer oyunculara karşı oynama imkanı sunarken Crackdown’un açık dünyasında görevleri tamamlayarak seviye yükseltmek, oyunculara heyecan verici bir maceralar yaşatacak.

Xbox anime ayı Şubat, yenilikler ve indirimlerle geldi

Anime tutkunu oyuncular “Xbox Anime Ayı” olan Şubat ayı boyunca xbox.com’da yer alan tüm “Dragon Ball” oyunlarında %50 ve daha fazla oranda indirim oranları görecek. Xbox ayrıca, tam sürüm Tom Clancy’s The Division 2 ile 1 Ay Game Pass ve 1 Ay Live Gold avantajlarını bir arada sunacağı One X ve One S paketleri ile çok yakında oyuncularla buluşmaya hazırlanıyor.

