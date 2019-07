Wolfteam Türkiye Kupasında Derbi Haftası!

2019 Wolfteam Türkiye Kupası, 20 Temmuz Cumartesi günü oynanan maçlar ile tamamlandı. Derbi maçlarıyla, çekişmeli geçen mücadeleler ile kayıtlara geçen günde aynı zamanda tarihi değiştiren olaylarda yaşandı. Ligde 10 takımında sahne aldığı haftada sırasıyla JesterOf vs Collectors, Galatasaray Espor vs 1907 Fenerbahçe, Team Turquality vs Mod-Z Esports, İstanbul Espor vs Sangal Esports, Imaginative Esports vs Crew Esports maçları yaşandı. Muhteşem mücadelelerin yaşandığı bu günün ardından ligin sıralaması nasıl değişti? Ligin yeni lideri kim oldu? Bu soruların ve çok daha fazlasının cevaplarına gelin birlikte bakalım;

JesterOf vs Collectors

Günün ilk maçında bir Wolfcity derbisi yaşandı. Bir yanda Wolfcity Bursa ve Wolfcity Ankara şampiyonu Collectors, diğer yanda ise Wolfcity Diyarbakır şampiyonu JesterOf. Kazanan takımın play-offlar için önemli bir avantaj elde edeceği mücadelede kazanan taraf JesterOf oldu. Collectors’u Üs Kodu haritasında 16-8 yenerek ligdeki 2. galibiyetini almış oldu. Damra ‘’Damphra’’ Bayrak aldığı 28 skorla haritanın en çok skor alan oyuncusu olmuş olsa da bu performans galibiyet yeterli olmadı. 8. maçların tamamlanmasıyla JesterOf aldığı 2 galibiyet, 5 mağlubiyet ile ligin 8. sırasında yer alırken, Collectors ise 1 galibiyet ve 7 mağlubiyet ile ligin son sırasında yer almış oldu.

Galatasaray Espor vs 1907 Fenerbahçe

Uzun zamandır merakla beklenen dev derbi de Galatasaray Espor ile 1907 Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Bu mücadelenin sıradan bir derbi olmadığı maçın öyküsüne bakıldığı zaman çok daha iyi anlaşılıyor. 2 takım daha önce ligde 4 defa karşılaşmasına rağmen iki takımda birbirine üstünlük kurmayı başaramamıştı. Kırmızı Sezon finalinde gerçekleşen mücadele ise 2 takım bir kez daha karşılaşmış ve finalin galibi 3-0’lık sonuçla 1907 Fenerbahçe olmuştu. Tek maç sistemine geçilmesiyle birlikte ise bu sefer ligde beraberlik olmayacaktı. Galatasaray Espor, ilk derbi galibiyetini alarak hem liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor hem de 1907 Fenerbahçe’nin 38 maçlık yenilmezlik serisine son vermek istiyordu. 1907 Fenerbahçe ise rakibini finalin ardından ligde de yenerek hem liderliğini devam ettirmek hem de yenilmezlik serisini devam ettirmek istiyordu. Bir de bunlara iki takım arasında gerçekleşen 3’er oyunculuk bir takasın gerçekleşmesiyle bu maçın anlamı daha da büyük olmuştu. Son derece çekişmeli geçen maçta iki takımda Şehir Meydanı’nda ardışık rauntlar alarak beraberliğin bozulmasına engel oldular. Savunma saldırı değişimine 9-6 önde girmeyi başaran Galatasaray Espor, sahip olduğu üstünlüğü korumayı başararak mücadeleyi 16-11 kazanmayı başardı. Alınan bu galibiyetin işe baş mimarı sergilediği müthiş performans ile ve aldığı 31 skor ile Cenk ‘’CombatStaR’’ Erşahin oldu. Derbi galibiyeti ile liderlik koltuğuna oturmayı başaran sarı kırmızı ekip aynı zamanda sarı lacivertli ekibin yenilmezlik serisine son vermiş oldu. Galatasaray Espor 8 maçta aldığı 7 galibiyet, 1 mağlubiyet ile 21 puan toplamayı başarırken 1907 Fenerbahçe ise aldığı bu mağlubiyetle 38 maç aradan sonra kaybetmiş oldu. Ligde bir maç eksiği bulunan sarı lacivertli ekip 7 çıktığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 mağlubiyet almış oldu.

Team Turquality vs Mod-Z Esports

Günün 3. maçında ligin alt sıralarından kurtulmak isteyen Team Turquality ile zirveyi yakından takip eden Mod-Z Esport karşı karşıya geldi. Mod-Z Esports’un favori olarak çıktığı mücadelede Team Turquality, inanılmaz bir direnç göstermeyi başardı. Son rauntlara kadar son derece yakın geçen mücadele de Mod-Z Esports, kırılma noktasından önde çıkmayı başardı ve mücadeleyi 16-13 kazanmış oldu. İstasyon haritasında özellikle hücumdayken harika bir performans sergileyen Team Turquality, aynı performansı savunmada gösteremeyince mağlubiyet kaçınılmaz oldu. Bu mücadelenin en önemli oyuncu ise Mod-Z Esports forması giyen Sezer ‘’Trusher’’ Şen oldu. Bu sonuçla birlikte zirve takibini sürdüren Mod-Z Esports, çıktığı 8 mücadelede 6 galibiyet, 2 mağlubiyet almayı başarırken, Team Turquality ise 8 maçta 2 galibiyet, 6 mağlubiyet almış oldu.

İstanbul Espor vs Sangal Esports

Ligde ritmini bulmaya başlayan İstanbul Espor ile ligde istediği sonuçları bir türlü alamayan Sangal Esports’un karşı karşıya geldiği mücadeleye Şehir Meydanı ev sahipliği yaptı. Son derece yakın geçmesi beklenen mücadele izleyenlerin tüm beklentilerini karşılamayı başardı. İlk 20 raunt denge içinde geçerken arka arkaya aldığı skorlarla 15-10 öne geçen Sangal Esports, galibiyete sadece bir raunt uzaklıktaydı. O andan itibaren tekrardan ayağa kalkan İstanbul Espor, aldığı rauntlarla bir anda eşitliği sağlamayı başardı ve mücadele 15-15’e gelmiş oldu. Maçın galibinin belirleneceği rauntta daha az hata yapan Sangal Esports, haritayı 16-15 kazanmayı başardı. Aldığı bu skorla galibiyet sayısını 3’e yükselten Sangal Esports, rakibi İstanbul Espor ile arasında ki galibiyet farkını 1’e indirmiş oldu.

Crew Esports vs Imaginative Esports

Günün son maçı zirveyi de doğrudan etkileyen maç konumundaydı. Kazanan takımın 4. sıraya yükseleceği mücadele İstasyon Haritasında gerçekleşti. Son derece hızlı ve baskın bir oyun oynayan Crew Esports, arka arkaya aldığı rauntlar ile birlikte öne geçmeyi ve farkı açmayı başardı. Üstünlüğünü koruyan ve rauntların geneline yaymayı başaran sarı siyahlı ekip, rakibini 16-14 yenmeyi başardı. Aldığı bu galibiyetle çıkısını sürdüren Crew Esports, Imaginative Esports ile galibiyet ve mağlubiyet sayılarını eşitlemiş oldu. İki takımında 4 galibiyeti, 4 mağlubiyetini bulunuyor.