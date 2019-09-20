Win Sports TV nasıl izlenir? Win Sports TV frekans bilgileri

Radamel Falcao... Dünyanın en popüler golcülerinden olan Kolombiyalı yıldızın transfer süreci uzadıkça uzadı, ama muhteşem bir sonla tamamlandı. Öncelikle dünyanın dört bir yanındaki spor medyasında manşetleri Galatasaray’ın Falcao transferi süsledi. Falcao, 9 numaralı Galatasaray formasıyla boy göstermeye devam ederken, golcü oyuncunun ülkesi Kolombiya'dan bir atak geldi.

Transfer sürecini yakından takip eden Kolombiya spor kanallarından Win Sports TV, ülke tarihinin en önemli golcülerinden olan Falcaolu Galatasaray'ın maçlarının canlı olarak yayınlanmasına karar verdi.

Win Sports TV, Galatasaray'ın ilk olarak 28 Eylül'de Türk Telekom Stadı'nda Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacağı derbinin canlı olarak yayınlanacağını, ardından tüm lig maçlarının ekranlara geleceğini belirtti.

Win Sports TV nasıl izlenir?

Win Sports TV kanalı, Hotbird uydusundan yayın yapmakta. Öncelikle uydunuzun Hotbird uydusu olmak zorunda. Bu şartı sağladıktan sonra Win Sports TV’yi frekans ayarlarını girerek izleyebilirsiniz.