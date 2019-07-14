İSTANBUL (DHA) - 2019 Wimbledon Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde, 2 numaralı seribaşı Roger Federer'i 7-6, 1-6, 7-6, 4-6 ve 13-12'lik setlerle 3-2 yenen dünya 1 numarası Novak Djokovic şampiyon oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen sezonun üçüncü grand slam turnuvasının tek erkekler finalinde, İsviçreli Federer ile geçen yılın şampiyonu Sırp Djokovic karşılaştı.

4 saat 58 dakika süren karşılaşmada rakibini 7-6, 1-6, 7-6, 4-6 ve 13-12'lik setlerle 3-2 mağlup eden Djokovic, Wimbledon'da 5'inci, grand slam turnuvalarında ise 16'ncı şampiyonluğuna uzandı.

Djokovic ile Federer arasında oynanan ve Sırp raketin zaferiyle sonuçlanan müsabaka, Wimbledon tarihinin en uzun süren final müsabakası olma özelliğini aldı. Bir önceki rekor, 2008 yılında Federer ile Nadal arasında oynanan ve 4 saat 48 dakika süren müsabakaydı.

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