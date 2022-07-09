Wimbledon'da tek kadınlarda 3 numaralı seribaşı Ons Jabeur'u 2-1 mağlup eden 17 numaralı seribaşı Elena Rybakina şampiyonluğu elde etti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da kariyerlerinin ilk grand slam finaline çıkan Tunuslu Jabeur ile Kazak Rybakina mücadele etti. Çim kort turnuvasında ilk seti 6-3'lük skorla Jabeur elde etti. Rybakina, ikinci setti 6-2 kazanarak skoru 1-1'e getirdi. Final setini 6-2 elde eden Rybakina, maçı 2-1 kazanan isim oldu.

Rybakina bu başarısı ile grand slam turnuvası kazanan ilk Kazak tenisçi unvanının sahibi olurken kariyerindeki 3'üncü tekler şampiyonluğunu da elde etti. Rybakina, 2 milyon Sterlin para ödülünün sahibi oldu.

DHA

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