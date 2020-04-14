Wimbledon krizden kârlı çıktı! 141 milyon dolar...

Koronavirüs nedeniyle askıya alınan uluslararası spor organizasyonları; ekonomik anlamda adeta dibe çöktü. Sadece Wimbledon Tenis Turnuvası tarihe geçen bir öngörü sayesinde krizi fırsata çevirdi. NBA’in 1 milyar dolara yakın zarar ettiği, Premier Lig’in 775 milyon sterlinlik tazminat korkusu yaşadığı, Alman kulüplerinin iflas noktasına geldiği, Formula 1’de bütçe azaltıldığı ve İtalya ile İspanya’da radikal maaş kesintilerinin olduğu bir dönemde Wimbledon kâr yaptı.

Uzman tavsiyesi

Wimbledon yönetimi, 2003’teki Sars salgını sonrası harekete geçerek ‘Pandemi sigortası’ başlattı. O dönem bilim insanlarıyla görüşen yönetim, dünyanın yeni bir virüs kriziyle karşılaşabileceği öngörüsünü öğrendi. Bunun üzerine yıllığı 2 milyon dolardan 17 senede toplamda 34 milyon dolar sigorta ödendi. 2020’de patlak veren Kovid 19 virüsüyle iptal edilen köklü turnuva, ileri görüşlü karar ve uzman tavsiyesi sayesinde 141 milyon dolar sigorta parası aldı.