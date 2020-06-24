William D’Avila: Belhanda görüşüyor Arabistan’a gidebilir

Faslı yıldızın yurt dışına gidiş yetkisini elinde bulunduran D’Avila, “Al Nasr, Belhanda’nın transferiyle ilgileniyor. Sezon sonunda ne olacağını göreceğiz. Şu anda net bir şekilde orayla anlaştık diyemem. Onlar üst düzey kulüpler. Belhanda oraya gidebilir. Sezon sonunda daha net bir açıklama yapabiliriz” dedi.

‘Aston Villa düşerse Trezeguet kiralanır'

Devre arasında uzun süre Galatasaray’ın transfer gündemini meşgul eden eski Kasımpaşalı Trezeguet hakkında da detay veren D’Avila, “Son dönemde Trezeguet’nin transferi için Galatasaray’la görüşmedim. Şu anda böyle bir şey yok. Ancak Aston Villa’nın sezon sonundaki durumu burada belirleyici olacak. Eğer Aston Villa bir alt lige düşerse, burada bir kiralık opsiyonu oluşabilir. Bu durumda Galatasaray çok önemli bir seçenek. Koşullar oluşursa, bu transferi tekrar değerlendirme ihtimalimiz var” açıklamasını yaptı.

‘Onyekuru kalmayı çok istiyor, ama...’

Devre arasında Monaco’dan kiralanan Henry Onyekuru’nun geleceğiyle ilgili de bilgi veren William D’Avila, şimdilik net bir anlaşmanın olmadığını söyledi. Kiralık mukavelesi sezon sonunda bitecek olan genç yıldızın İstanbul’da çok mutlu olduğunu hatırlatan D’Avila, “Henry Onyekuru, Galatasaray’da kalmayı çok istiyor. Ancak bu durum daha netleşmedi. Sadece oyuncunun elinde olan bir seçenek değil bu. Onyekuru transferinde de sezon sonunda koşullara bakacağız” ifadelerini kullandı.