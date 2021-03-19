Dünyanın en büyük sosyal medya platformları WhatsApp ve Instagram'da erişim problemi yaşanıyor. Kullanıcılar WhatsApp ve Instagram'a girmekte zorluk yaşıyor. Whatsapp üzerinden, fotoğraf, video ve ses kaydı gönderilmediğini fark eden vatandaşlar, sosyal medyadan 'Whatsapp çöktü' paylaşımlarında bulunuyor. Aynı şekilde Instagram'da da erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar, Instagram ve WhatsApp'taki karşılaşılan geniş çaplı erişim şikayetlerini bir diğer sosyal ağ Twitter üzerinden yaptıkları paylaşımlarla dile getiriyor.

WhatsApp ve Instagram çöktü mü? WhatsApp ve Instagram neden girilmiyor?

WhatsApp ve Instagram'daki bu gelişme sonrası yetkililerden bir açıklama yapılmış değil. Sorunun en yakın zamanda giderilmesi beklenirken Avrupa'da uygulama çökmüş durumda... Aksaklığa neyin sebep olduğu ve sorunun ne kadar süreceği bilinmiyor.

Whatsapp mobil kod okuyucunun da WEB Whatsapp'a okutulduğunda algılamadığı problemler arasında yer aldı.

Whatsapp WEB bağlantı sorunu Twitter'da kullanıcıların gündemine geldi. Whatsapp kullanıcıları yaşadıkları problemi dile getirdi.