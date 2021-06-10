Dünya genelinde milyonlarca insanın kullandığı WhatsApp ve Instagram'da erişim sorunu yaşanıyor. Şu anda Instagram uygulamasına giriş yapanlar “ Akış Yenilenemedi ” uyarısı ile karşı karşıya kalıyorlar. Bunun yanı sıra mesaj gönderme, hikayeleri görüntüleme ve fotoğraf yükleme gibi temel işlemler bile şu anda yapılamıyor. WhatsApp'a ise girilmiyor. Kullanıcılar, WhatsApp ve Instagram'da karşılaşılan geniş çaplı erişim şikayetlerini bir diğer sosyal ağ Twitter üzerinden yaptıkları paylaşımlarla dile getiriyor. 2 uygulamaya da giriş yapılmakta zorluk çekilirken binlerce kişi "WhatsApp ve Instagram çöktü mü? WhatsApp ve Instagram neden girilmiyor?" sorularına yanıt arıyor.

WhatsApp ve Instagram çöktü mü, neden açılmıyor?

WhatsApp ve Instagram'a giren kullanıcılar sağlıklı bir şekilde uygulamaları kullanamıyor. Konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi. İlerleyen dakikalarda WhatsApp ve Instagram'ın normale dönmesi bekleniyor.

WhatsApp ve Instagram neden girilmiyor?

Whatsapp mobil kod okuyucunun da WEB Whatsapp'a okutulduğunda algılamadığı problemler arasında yer aldı. Aksaklığa neyin sebep olduğu ve sorunun ne kadar süreceği bilinmiyor. Instagram giren kullanıcılar akış yenileme, kullanıcı hikayelerini güncelleme gibi konularda sorun yaşandığını görüyor. Aksaklığa neyin sebep olduğu ve sorunun ne kadar süreceği bilinmiyor.

İnstagram akış yenilenemedi hatası neden olur?

İnstagram Akış Yenilemedi hatası genellikle internet bağlantınız ile ilgili bir problemden kaynaklanan sorundur. Facebook'un alt yapı çalışmalarından dolayı ara sıra İnstagram Akış Yenilemedi hatası ile karşılaşabilirsiniz. Son zamanlarda görülen çökme olayları. İnstagram'a erişim sorunu olduğunda da İnstagram Akış Yenilemedi hatasını görübilirsiniz.