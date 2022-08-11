Kim Min-jae’nin Napoli'ye transferi sonrası Fenerbahçe ’nin bir diğer başarılı stoperi Attila Szalai’nin de takımdan ayrılması gündemde. Macar futbolcu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Daily Express'te yer alan habere göre West Ham United, Issa Diop'un Fulham'a transfer olmasının ardından savunma hattına takviye yapmak için girişimlerini hızlandırdı. İddialara göre İngiliz ekibinin gündeminde PSG forması giyen Thilo Kehrer ve Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Attila Szalai bulunuyor.

Zenit de devrede

İngiliz ekibinin, hem stoper hem de sol bek oynayabileceğini düşündüğü Attila Szalai için Fenerbahçe'yle transfer görüşmeleri gerçekleştirdiği iddia edilirken Rusya'dan Zenit'in de Macar futbolcuyu yakından takip ettiği ileri sürüldü.

Slovacko maçı öncesi görüşme

İki kulübün de Fenerbahçe ile temas halinde olduğu, Sarı-Lacivertli ekibin ise Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Slovacko ile oynayacağı maç öncesinde West Ham United'la bir görüşme daha gerçekleştirdiği haberin detaylarında yer aldı.

Thilo Kehrer için de görüşmeler sürüyor

Szalai'nin yanı sıra Thilo Kehrer'i de kadrosuna katmaya kararlı olduğu belirtilen İngiliz ekibi, Paris Saint-Germain ile görüşmeleri sürdürüyor ve 10 milyon Sterlinlik bir teklif sundular. Ancak Sevilla'nın da ilgilendiği futbolcu için PSG yaklaşık 16 milyon Sterlinlik bir bonservis bekliyor. Bu nedenle West Ham United'ın ilk teklifini yükseltmesi bekleniyor.

Kehrer ise Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası öncesinde düzenli forma giyebileceği bir takım arayışında olduğu için West Ham'a transfer olmaya sıcak bakıyor.



