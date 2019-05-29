İngiltere Premier Ligi ekiplerinden West Ham United, yaz transfer resmi internet sitesinden paylaştığı haberle üç oyuncuyla birden yolların ayrıldığını duyurdu. Kuzey Londra ekibinden yapılan açıklamada sözleşmeleri sona eren Adrian, Samir Nasri ve Andy Carroll'ın takımdan ayrıldıklarını belirterek üç isme de kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dilendi.

2013 yazında Real Betis'ten bedelsiz olarak transfer edilen kaleci Adrian 6 yıl, bir dönem Galatasaray'ın transfer gündemine gelen golcü futbolcu Carroll ise 7 yıldır İngiliz kulübünün formasını giyiyordu. Antalyaspor'dan olaylı bir şekilde ayrılan ve doping nedeniyle futboldan men cezası alan Nasri ise devre arasında West Ham'ın yolunu tutmuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler