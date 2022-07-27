İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, en son Sassuolo forması giyen 23 yaşındaki İtalyan futbolcu Gianluca Scamacca'yı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre golcü futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Ayrıca futbolcunun sözleşmesinde 1 yıllık opsiyon da bulunuyor.

İlk sözleri

İngiliz ekibinde 7 numaralı formayı giyecek olan Scamacca, transferin açıklanmasının ardından şu sözleri dile getirdi: West Ham'a katılmaktan gerçekten heyecan duyuyorum. Bu anı uzun zamandır bekliyordum.Premier Lig'de oynamak bir rüyaydı. West Ham'ın benim için mükemmel bir takım olduğunu hissediyorum. Beni gerçekten istediklerini gösterdiler. West Ham formasıyla neler yapabileceğimi taraftarlara göstermek için sabırsızlanıyorum."







