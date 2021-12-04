West Ham United - Chelsea maçının öne çıkan rakamları

Premier Ligi 15. hafta mücadelesinde, 24 puan 8 averaj ile 4. sırada yer alan West Ham United, 33 puan 27 averaj ile lider durumda bulunan Chelsea ile karşı karşıya geliyor.

West Ham hafta arasında oynadıkları Brighton & Hove Albion maçını berabere kalarak ligde galibiyet hasretini 3 maça çıkardı. Bu önemli karşılaşmada Ogbonna sakatlığından dolayı mücadelede forma giyemeyecek.

Yoluna dolu dizgin devam eden Chelsea, Premier Lig'de çıktığı son 7 maçı kaybetmezken deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmadan galip gelmeyi başardı. Hafta içi Watford karşısında etkili futbol oynamasalar da mücadeleden 3 puanla ayrılan taraf oldu. Chelsea ekibinde Kovacic, Kante, Chilwell ile Chalobah sakatlıklarından dolayı West Ham mücadelesinde forma giyemeyecek.

Oran Analizi

West Ham United'ın beraberliğine 3.35 oran verilen toplam 5 maçın hiç birinde beraberlik çıkmazken, ilk yarı 1.5 üst oranı 2.45 olduğunda toplam 3 maçın hepsi ilk yarı 1.5 alt bitti.

Chelsea için ilk yarı 1.5 alt oranı 1.33 olduğunda toplam 4 maçın hepsi ilk yarı 1.5 alt, 1.5 alt oranı 2.95 olduğunda toplam 8 maçın %88 kısmı 1.5 üst bitti.















