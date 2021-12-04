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West Ham United - Chelsea maçının öne çıkan rakamları

Premier Lig mücadelesinde West Ham United sahasında Chelsea ile karşılaşacak. 33 puanla Premier Lig'in lideri durumda olan Chelsea ile karşılaşacak olan West Ham United'ın işi zor görünüyor.

04 Aralık 2021, Cumartesi 12:54 Son Güncelleme:
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West Ham United - Chelsea maçının öne çıkan rakamları

Premier Ligi 15. hafta mücadelesinde, 24 puan 8 averaj ile 4. sırada yer alan West Ham United, 33 puan 27 averaj ile lider durumda bulunan Chelsea ile karşı karşıya geliyor.

West Ham hafta arasında oynadıkları Brighton & Hove Albion maçını berabere kalarak ligde galibiyet hasretini 3 maça çıkardı. Bu önemli karşılaşmada Ogbonna sakatlığından dolayı mücadelede forma giyemeyecek.

Yoluna dolu dizgin devam eden Chelsea, Premier Lig'de çıktığı son 7 maçı kaybetmezken deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmadan galip gelmeyi başardı. Hafta içi Watford karşısında etkili futbol oynamasalar da mücadeleden 3 puanla ayrılan taraf oldu. Chelsea ekibinde Kovacic, Kante, Chilwell ile Chalobah sakatlıklarından dolayı West Ham mücadelesinde forma giyemeyecek.

Oran Analizi

West Ham United'ın beraberliğine 3.35 oran verilen toplam 5 maçın hiç birinde beraberlik çıkmazken, ilk yarı 1.5 üst oranı 2.45 olduğunda toplam 3 maçın hepsi ilk yarı 1.5 alt bitti.

Chelsea için ilk yarı 1.5 alt oranı 1.33 olduğunda toplam 4 maçın hepsi ilk yarı 1.5 alt, 1.5 alt oranı 2.95 olduğunda toplam 8 maçın %88 kısmı 1.5 üst bitti.





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