Welinton: Galip geldiğimiz için mutluyum

Beşiktaş Süper Lig'in 30. hafta maçında deplasmanda Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. Siyah-Beyazlı formayla ilk golünü atan Welinton mücadele sonrası açıklamalar yaptı.

Welinton'un Başakşehir maçı sonrası yaptığı açıklamalar...

Bizim için güzel bir maç oldu. Gol attığım için ve galip geldiğimiz için mutluyuz. İlk geldiğim bir ayda adaptasyon dönemi yaşadım. Sonraki üç haftadan sonra çıkışa geçtim. Bu performansımı da sürdürmeye devam ediyorum.

Souza olsun, Silva olsun çok kullanılıyor bu isimler. 11 yaşında futbola birlikte başlamıştık ve beraber oynamaya devam ediyoruz. O da golünü attı mutlu olduk.