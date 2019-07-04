Wawrinka’yı 2.11’lik Opelka bitirdi

Çim kortta oynanan tek grand slam turnuvası Wimbledon’nun 3. gününde erkeklerde 22 numaralı seribaşı Stan Wawrinka ikinci maçında elendi. Fransa Açık’ta çeyrek final oynayan İsviçreli raket, Wimbledon’da ilk kez boy gösteren 21 yaşındaki Reilly Opelka’ya 3 saat süren müthiş bir çekişme sonunda 5-7, 6-3, 6-4, 4-6 ve 6-8’lik setlerle 3-2 yenilerek elendi.

Wimbledon’da en büyük derecesi çeyrek final olan Wawrinka son 3 yılda olduğu bu grand slamda 2. turdan ötesini göremedi.

2015’te grand slamlerle tanışan ve ABD Açık’a 3 kez katılan Opelka, 2.11’lik boyuyla dikkat çekti. Erkeklerde Raonic (15), Medvedev (11), Goffin (21), Agut (23), kadınlarda Pliskova (3), Svitolina (8), Kontaveit (20) 3. tura çıkan seribaşları oldu.