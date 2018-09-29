Warriors Orochi 4 Guinness Dünya Rekoru kazandı

Koei Tecmo Europe, Japonya’daki oyun lansmanları sırasında Twitter hesabından Guinness Dünya Rekoru‘nun Warriors Orochi 4 için Koei Tecmo’ya verildiğini açıkladı. Ödül, “hack and slash video oyununda en oynanabilir karakter” için verildi. Elbette, bu oldukça özel bir ödül ancak asıl rekabet dünya rekorlarına nasıl ulaştığınızdır.

Warriors Orochi 4, 170 benzersiz oynanabilir karakterin bulunduğu bir oyun. Bu liste sadece Çin ve Japon tarihine dayanan klasik karakterleri değil, aynı zamanda Athena, Ares, Zeus, Perseus ve Odin gibi Yunan ve İskandinav mitolojilerinden oluşan yeni karakter grubunu da içeriyor.

Oyunda güç seviyelerinin uygun şekilde tırmanması gerekiyor ve herkesin saldırı seçeneklerini genişleten yeni bir sihir mekaniği ile bazı Musou düzenlerini tanrılar için eşit hale getiren Deification özelliğini ekliyor.

Warriors Orochi 4, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch için 16 Ekim 2018’de yayınlanacak. (Psoyun.com)