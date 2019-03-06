Warriors, Celtics’e farklı kaybetti

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Boston Celtics, konuk olduğu son şampiyon Golden State Warriors’ı 128-95 mağlup etti.

NBA’e 6 maçla devam edildi. Boston Celtics, iyi savunmasının da yardımıyla deplasmanda Batı Konferansı lideri Golden State Warriors’ı 128-95 yenerek sezonun 39. galibiyetini aldı.

Celtics’te Gordon Hayward 30 sayı, 7 ribaunt ve 4 asist, Kyrie Irving 19 sayı ve 11 asist, Jaylen Brown 18, Jayson Tatum 17 sayı ile galibiyette öne çıkan oyuncular oldu.

Bu sezonki en ağır mağlubiyetini yaşayan Warriors’ta all-star oyunculardan Stephen Curry 23 sayı, Kevin Durant ise 16’da 5 isabetle 18 sayı üretti.

Sezonun 20. yenilgisini alan Batı Konferansı temsilcisinde Klay Thompson, sakatlığı nedeniyle forma giymedi.

NBA’de yarın 10 maç oynanacak.

- Sonuçlar

Indiana Pacers-Chicago Bulls: 105-96

Philadelphia 76ers-Orlando Magic: 114-106

Memphis Grizzlies-Portland Trail Blazers: 120-111

Minnesota Timberwolves-Oklahoma City Thunder: 131-120

Toronto Raptors-Houston Rockets: 95-107

Golden State Warriors-Boston Celtics: 95-128

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