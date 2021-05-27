Wahbi Khazri için Başakşehir iddiası

Saint-Etienne'in Tunuslu yıldızı Wahbi Khazri, bu yaz takımdan ayrılmaya hazırlanırken kendisinin ismi yine Türk kulüpleri ile anılıyor. Geçtiğimiz sezon özellikle Trabzonspor'un listesinde olduğu belirtilen Khazri ile bir dönem Başakşehir de ilgilenmişti ki şimdiki transfer iddiası da Başakşehir ile ilgili.

But Football'un haberine göre Saint-Etienne, yüksek maliyeti nedeniyle Khazri ile yollarını ayırmak istiyor. Takımla olan sözleşmesi önümüzdeki yaz bitecek olsa da bu doğrtultuda oyuncunun menajerlerinin görüşmelere başladığı aktarılıyor. Özellikle Türkiye pazarında bir dönem popüler olan Khazri için Başakşehir ile bir görüşme gerçekleştirileceği aktarılıyor.



