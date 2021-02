Olimpik Erkek Boks Milli Takım Antrenörü Volkan Sarı, "Olimpiyat tarihinde alınamayan altınları getirmek istiyoruz." dedi. AA muhabirine açıklamalarda bulunan Sarı, milli boksörlerin olimpiyat çalışmalarının iyi durumda olduğunu belirtti. Olimpiyat hedeflerini anlatan Sarı, "Sporda hiçbir şeyin hiçbir zaman garantisi yoktur. Özellikle boksta hiç yoktur. Ama bizim gönlümüzden geçen olimpiyatlara 5 yada 6 kişiyle gitmek. Bu süreçte çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Hedefimiz bu ama inşallah üstüne de çıkarız diye düşünüyorum. Böyle ümit ediyoruz. Olursa çok iyi olur." ifadelerini kullandı.

"Olimpiyat tarihinde alınamayan altınları getirmek istiyoruz"

Volkan Sarı, Tokyo Olimpiyatları’nda Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edip, daha önce getirilmeyen altın madalyaları getirmek istediklerini dile getirdi.

Çalışmaların çok yoğun geçtiğini belirten Sarı, şunları kaydetti:

"Biz ülkemizi olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil edip, altın madalyayı getirmek istiyoruz. Olimpiyat tarihinde alınamayan altınları getirmek istiyoruz. Bununla ilgili çalışıyoruz. Getirmeyi çok istiyoruz ve getireceğiz de. Bu inançtayım her zaman. Kadın sporcularımız da çok iyi durumda şu anda. Onlara da başarılar diliyorum."

Takımda iyi bir arkadaşlık olduğunu ve bunun takıma olumlu yansıdığını aktaran Volkan Sarı, "Burada bir aile ortamı var, herkes birbiriyle iyi anlaşıyor çünkü aynı geminin içindeyiz. Hedefimiz bir sonuçta. Takım olarak arkadaşlık konusunda çok iyiyiz. Antrenörler olarak bu durumdan çok memnunuz. Antrenörler arasında da güçlü bir bağ var. Bu sporculara yansıyor. Onlar da aynı şekilde devam ediyorlar. Bu durumdan gerçekten çok memnunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı, olimpiyat oyunlarına hazırlık döneminde Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç’in kendilerine her türlü desteği sağladığını belirterek, teşekkürlerini iletti.

"İyi bir kamp süreci geçirdik"

Milli antrenör Volkan Sarı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenmesinin hem avantaj hem de dezavantajları olduğunu söyledi.

Olimpiyatların ertelenmesiyle sakat olan bir milli boksörün toparlandığını vurgulayan Sarı, şöyle devam etti:

"Diğer sporcular açısından da tabi ki fizik kondisyon olarak daha iyi duruma geldik. Tecrübe kazandık bence bu süreçte. Yaş ortalamamız 21-22’ydi bizim. Her kamp her maç bizim için ayrı bir tecrübe oluyor. Bir yıl bir zaman oldu, bunu en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Olimpiyatlara güçlü bir şekilde gitmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz şu anda."

Pandemi sürecinin başlangıcındaki çalışmalarını anlatan Sarı, sürecin sadece kendilerini değil bütün dünyayı etkilediğini belirterek, "Bizim bütün sporcularımız pandemiye rağmen evlerinde iyi bir hazırlık süreci geçirdi. Herkes kendi antrenörüyle birlikte çalıştı. Sonra Kastamonu milli kampına davet ettik herkesi. Orada da çalışmalarımız oldu. Sonra Azerbaycan ile kamp yaptık orada. İyi bir kamp süreci geçirdik." şeklinde konuştu.

"Kastamonu’da Azerbaycan ve Cezayir ile kamp yapacağız. Bu şekilde hazırlıklarımız devam ediyor." diyen Sarı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sporcularımızın performansı çok iyi durumda. Erkeklerde şu ana kadar 1 tane olimpiyat vizesi aldık. 6 sporcumuz devam edecek, 1 sporcumuz da Londra’da mağlup olmuştu. Olimpiyatlara güçlü bir şekilde gitmek istiyoruz. Nasip olursa boks branşı olarak olimpiyata güçlü gidip madalyalar almak istiyoruz. Allah hayırlısını nasip etsin."