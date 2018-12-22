Voleybolda şampiyon Erdemli Akdeniz Anadolu Lisesi

Mersin'de gerçekleştirilen Okullar Arası Genç Erkekler Voleybol İl Birinciliği müsabakalarında şampiyon Erdemli Akdeniz Anadolu Lisesi oldu.

Türkiye Okul Sporları Federasyonunun 2018-2019 sezonu faaliyet programında yer alan Okullar Arası Genç Erkekler Voleybol İl Birinciliği müsabakaları, Toroslar Bin Kişilik Spor Salonunda Erdemli Akdeniz Anadolu Lisesi ile Mahmut Aslan Lisesi arasında oynanan final maçı ile tamamlandı. Final karşılaşmasında Erdemli Akdeniz Anadolu Lisesi, Mahmut Aslan Lisesini 3-0 yenerek şampiyon olurken, Erdemli Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de Anamur Anadolu Lisesini 3-2 yenerek il 3'üncüsü oldu.

Müsabakaların tamamlanmasının ardından dereceye giren okul takımlarına kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Osman Yıldızbakan ve Spor Şube Müdürü Vedat Akyar tarafından verildi.

İHA