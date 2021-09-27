Voleybolda kupa zamanı

Milli takımlarda yoğun geçen mesainin ardından voleybolda yeni sezon tüm heyecanıyla başlıyor... Sultanlar ve Efeler Ligi'nden önce ilk sınav KupaVoley'de yaşanacak, açılışı kadın sporcular yapacak. Kadınlar Kupa Voley grup maçları, 26-30 Eylül tarihleri arasında, Erkekler Kupa Voley grup maçları ise 1-3 Ekim tarihleri arasında İstanbul, İzmir ve Ankara olmak üzere 3 farklı şehirde oynanacak. Takımlar çeyrek finale kalabilmek için gruplarda ilk 2'ye girmeye çalışacak.

Kazanan Avrupa CEV Cup bileti alacak

Grup maçları tek devreli lig usulüne göre oynanacak. Grup maçları sonunda 6 takım çeyrek final bileti alacak. Geçen sezon lig sıralamasında ilk 2 sırada yer alan takımlar ise seribaşı olarak çeyrek finale direkt çıkma hakkı kazandı. Buna göre de; Kadınlar Kupa Voley'de Vakıfbank ve Fenerbahçe Opet, Erkekler Kupa Voley'de de Ziraat Bankkart ve Fenerbahçe HDI Sigorta seribaşları olarak çeyrek finale doğrudan katılacak. Çeyrek final maçları ise erkeklerde 22-24 Aralık'ta kadınlarda ise 5-6 Ocak 2022'de yapılacak. Çeyrek final ve yarı finaller tek maç üzerinden yapılacak. Kupayı kazanan takım, gelecek sezon Avrupa CEV Kupası'nda ülkemizi temsil edecek.