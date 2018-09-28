Voleybolculardan Japonya’da "2020 Tokyo" provası

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2018 FIVB Dünya Şampiyonası’nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı Tokyo’ya "Asıl olimpiyat için Japonya’ya gideceğiz." ifadesiyle uğurladığını söyledi.

Mehmet Akif Üstündağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok önemli bir sezon başı yaşadıklarını belirterek, "Bir taraftan milli takım, bir taraftan sezonun başlayacak olması... Sadece kulüplerimiz için değil, milli takımımızın da çok önemli organizasyonu var. Çok önemli bir sezon başı yaşıyoruz." dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın yarın Japonya’da başlayacak 2018 FIVB Dünya Şampiyonası’nda B Grubu’nda Çin, Bulgaristan, İtalya, Kanada ve Küba ile mücadele edeceğini ve maçlarını Sapporo şehrinde oynayacağını hatırlatan Üstündağ, "Şampiyonaya güçlü bir grupta başlayacağız. Güçlü takımların olduğu bir gruptayız. Hedefimiz grubu en üst sırada bitirerek gruptan çıkmak. Çünkü puanlar, avantaj diğer aşamaya, sonraki tura taşınıyor." diye konuştu.

Millilerin şampiyona öncesi çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini vurgulayan Üstündağ, "Çok genç bir takıma sahibiz. Turnuvadaki en genç yaş ortalamasına sahip takım biziz. Uluslar Ligi’nde 2 ay önce bu takım final oynadı, Brezilya, Sırbistan ve Rusya’yı yendi. ABD’yi gruplarda yendi, finalde 3-2 kaybetti. Muhteşem bir performans." ifadelerini kullandı.

"İnanç devam ediyor"

Üstündağ, Japonya’ya yolcu ettiği milli takım sporcularında başarı isteğini gördüğünü belirterek, "Uluslar Ligi’ndeki isteği, finalde bıraktıkları heyecanı Dünya Şampiyonası’na taşıdıklarını gördüm." dedi.

Millilerin heyecanının Tokyo’da alınacak sonuçlara olumlu yansımasını dileyen Üstündağ, "Ülkemizin sporda başarıya ihtiyacı var. Bunu başaracak güçteyiz. Takım sporlarının en başarılı branşı, federasyonuyuz." şeklinde konuştu.

2020 Tokyo Olimpiyatları’na ilişkin "hayalimiz" değerlendirmesini yapan Üstündağ, "Olimpiyatlar, özellikle takım sporları için çok önemli. Milli takım Tokyo’ya giderken ’Asıl olimpiyat için Japonya’ya gideceğiz.’ dedim. Takımı bu şekilde motive etmeye çalıştık. Tokyo’ya bir kere daha gideceğiz. Olimpiyat olmazsa olmazımız. İlk başta ben, ekibim ve takım buna çok inandık." ifadelerini kullandı.

Finaller 16 yıl sonra Türkiye’de

Üstündağ, 2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası finallerinin Türkiye’ye alındığını söyledi.

Voleybolda kadınlarda 2003 yılında düzenlenen ve milli takımın ikinci olduğu şampiyonadan sonra 16 yıldır büyük organizasyon alınmadığına dikkati çeken Üstündağ, şöyle devam etti:

"Filenin Sultanları’nın oluştuğu ve Avrupa Şampiyonası’nda final oynadığı tarihten yani 2003’ten bu zamana kadar kadınlarda büyük organizasyon almadık. Avrupa Şampiyonası önümüzdeki yıl Türkiye’de olacak. Bu organizasyonda da madalya alacağımızı düşünüyorum."

"Tarihe geçecekler"

Voleybol Federasyonunun kuruluşunun 60. yılını kutladıklarını belirten Üstündağ, bu sezon takımların elde edecekleri başarıların anlamının çok daha farklı olacağını dile getirdi.

Efeler Ligi’nin ekim ayında Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin ise kasımda başlayacağı bilgilerini veren Üstündağ, şöyle devam etti:

"60. yıl çok önemli. Bu sezon şampiyon olan takımlar, 60. yıl şampiyonu olacak ve tarihe geçecek. Türk voleybolunun 100 yıllık geçmişi var. TVF’nin de 60. kuruluş yılı. 60. yıl galamızı yaptık. Güzel bir tören oldu. Yüzde yüz olumlu dönüş aldık. Bu da bizi mutlu etti. Camiaya layık olabildiysek ne mutlu bize. Biz bu güzel, nezih camiaya layık olabilmek için bu göreve aday olmuştuk. Bu camia da bize güven verdi, destek verdi. Biz de bu desteğe layık olmak için gecemizi gündüzümüze katıp ekibimle birlikte en güzel ve iyi şeyleri yapmaya çalışıyoruz."

"Ne mutlu ki hepimiz aynı takımdayız"

Üstündağ, heyecanını kaybettiği gün federasyon başkanlığını bırakacağını ifade etti.

Voleybol oynadığını, antrenörlük ve yöneticilik görevlerinde bulunduğunu ve değişik federasyonlarda üst düzey yöneticilik yaptığını anımsatan Üstündağ, "Heyecanımı kaybettiğim gün başkanlığı bırakırım. En çok heyecanı, en zirvede heyecanı ben yaşamalıyım ki camiaya yansısın." dedi.

2018-2019 sezonunun voleybolun bütün bileşenlerine "hayırlı olmasını" dileyen Üstündağ, şunları kaydetti:

"Geldiğimiz nokta ile geçmişimizle övünüyoruz. Bu yılki sezonun da böyle geçmesini temenni ediyoruz. Bütün liglerimizdeki takımlarımızın, hakemlerin, antrenörlerin medyanın, iyi bir sezon geçirmesini diliyorum. Son olarak sloganımızı tekrar etmek istiyorum, ne mutlu ki hepimiz aynı takımdayız."

ANKARA (AA) - MUSA SAMUR