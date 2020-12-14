Avrupa Kupaları'ndaki heyecan kasım ayının son haftasına kadar CEV Şampiyonlar Ligi hariç diğerlerinde CEV Kupası ve CEV Challange Kupası'nda başlamıştı. Pandemi nedeniyle format değişikliğine giden Devler Ligi'nde sezon 24 Kasım'la birlikte resmen açıldı. Sadece tek bir farkla, grup aşaması 6 ayaktan oluşan lig usulü formatı yerine, 2 ayaktan oluşan tur formatına göre oynandı. Kadınlarda Vakıfbank, Eczacıbaşı ve Fenerbahçe Opet, erkeklerde de Fenerbahçe HDI'nin mücadele ettiği CEV Şampiyonlar Ligi'nde ilk tur maçlarına gruptaki ülke takımlarından biri ev sahipliği yaptı.

Eczacı'dan, Stuttgard'a 1 puan

Açılışı yapan temsilcimiz ise Vakıfbank oldu. Sarı-Siyahlılar, Bulgaristan'da oynanan ilk turu 3'te 3 yaparak tamamlandı. Aynı başarıya Eczacıbaşı Vitra da ulaştı. İstanbul'un ev sahipliği yaptığı D Grubu maçlarında Turuncu-Beyazlılar saha avantajını da kullanarak zorlu grupta ilk 3 maçı yenilgisiz tamamladı. Eczacı sadece Alman rakibi Stuttgard'a 1 puan verdi.

Fenerbahçe, Imoco'ya kaybetti

Hem kadınlar hem de erkeklerde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe'de takımların ilk turu deplasmanda geçti. B Grubu'ndaki Fenerbahçe Opet, İtalya'da oynadığı B Grubu maçlarında bir fire verdi. Sarı Melekler, Nantes ve Calcit'i mağlup ederken, güçlü İtalyan ekibi Imoco'ya 3-0 kaybetti ve ilk turu 1 mağlubiyetle 2.sırada bitirdi. Erkeklerde ise adeta ateş grubuna düşen Fenerbahçe her şeye rağmen elinden geleni yaptı. Polonya'nın ev sahipliği yaptığı A Grubu maçlarında Fenerbahçe iki Polak ekibine 3-0 yenilirken tek galibiyetini Belçika temsilcisi Lindemans AALST karşısında aldı. İkinci tur maçları bazı gruplarda 26-28 Ocak'ta bazı gruplarda ise 02-04 Şubat'ta oynanacak.