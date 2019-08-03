Çin’in ev sahipliğinde Ningbo kentinde düzenlenen Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri’nde mücadele eden A Kadın Voleybol Milli Takımımız, B Grubu’ndaki ilk maçında Almanya ile karşılaştı.

Beilun Spor ve Sanat Merkezi’nde oynanan mücadelede ilk iki seti 27-25 ve 25-20’lık sonuçlarla kazanan Millilerimiz, üçünçü seti 17-25 kaybetmesine rağmen dördüncü seti 25-20 kazandı ve 3-1’lik skorla Olimpiyat Elemeleri’ne galibiyetle başlamayı başardı.

Bugün rakip Çekler

A Kadın Voleybol Milli Takımımız, Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri’ndeki ikinci maçında bugün Türkiye saati ile 10.00’da Çekya ile karşılaşacak. Mücadele TRT SPOR, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.

Grubumuzda dün oynanan diğer mücadelede ev sahibi Çin, Çekya’yı 3-0’lık skorla mağlup etti.