Voleybol Milli Takımımız, Almanya'yı devirdi: 3-1
Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri’nde mücadele eden Voleybol Milli Takımımız, B Grubu’ndaki ilk mücadelesinde Almanya ile karşılaştı. Filenin Sultanlar’ı, Panzerler’i setlerde 3-1’le geçerek elemelere galibiyetle başladı.
Çin’in ev sahipliğinde Ningbo kentinde düzenlenen Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri’nde mücadele eden A Kadın Voleybol Milli Takımımız, B Grubu’ndaki ilk maçında Almanya ile karşılaştı.
Beilun Spor ve Sanat Merkezi’nde oynanan mücadelede ilk iki seti 27-25 ve 25-20’lık sonuçlarla kazanan Millilerimiz, üçünçü seti 17-25 kaybetmesine rağmen dördüncü seti 25-20 kazandı ve 3-1’lik skorla Olimpiyat Elemeleri’ne galibiyetle başlamayı başardı.
Bugün rakip Çekler
A Kadın Voleybol Milli Takımımız, Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri’ndeki ikinci maçında bugün Türkiye saati ile 10.00’da Çekya ile karşılaşacak. Mücadele TRT SPOR, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.
Grubumuzda dün oynanan diğer mücadelede ev sahibi Çin, Çekya’yı 3-0’lık skorla mağlup etti.