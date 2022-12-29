Voleybol camiasının acı kaybı! Dünya Baltacıoğlu hayatını kaybetti

Türk voleyboluna sporcu, programcı ve yorumcu olarak değerli katkılar sağlayan eski milli voleybolcu Dünya Baltacıoğlu hayatını kaybetti.

Fenerbahçe 'nin tecrübeli yıldızı Eda Erdem de Baltacıoğlu ile ilgili bir taziye mesajı yayınladı. Erdem, şu ifadeleri kullandı;

'Metin abinin acısı tazeyken, bugün de Dünya Baltacıoğlu’nun vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Dünya abiye Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm voleybol camiamıza başsağlığı dilerim.'











