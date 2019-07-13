Vodafone 6.kez formada

Birleşik Krallık merkezli uluslararası telekomünikasyon şirketi, yeni sezonda da Beşiktaş’ın forma sponsoru olmaya devam edecek. İlk olarak Kara Kartal’la 2014-15 sezonundan itibaren anlaşmaya varan Vodafone, yapılan 5 yıllık anlaşma çerçevesinde 2018-19 dönemine kadar Siyah-Beyazlılar’ın ana forma sponsoru olmuştu. Yeni kontratla ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada, “Forma sponsorluk anlaşmamızın yeni döneminin duyurusu, Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Orman ve Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan’ın katılımıyla, 16 Temmuz Salı günü saat 13.00’te Vodafone Park’ta gerçekleştirilecektir” denildi. Bu anlaşma sonrasında ortaklık, 6 yıla çıkacak.