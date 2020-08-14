Vodafone 15. İstanbul Yarı Maratonu’nun kayıt tarihi uzatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, 15’nci kez start almaya hazırlanıyor. Dünyanın en özel parkurlarından Tarihi Yarımada’da yapılacak etkinliğin kayıt tarihlerinde düzenlemeye gidildi. Bu yıl 10 kilometre koşularının yapılmayacak olması sebebiyle, bu kategoride başvuru yapmış sporculara yarı maraton koşusu fırsatı sunmak için kayıt tarihi 17 Ağustos’a kadar uzatıldı. Böylelikle kendilerini test etmek isteyen katılımcılar, 21 kilometrelik parkurda koşabilecek.

Kentin spor kültürüne yer edinmiş etkinlik, pandemi önlemleri çerçevesinde kişi sınırlamasına gidilerek koşuluyor. World Athletics tarafından Altın Kategori’ye yükseltilerek dünyadaki en iyi 8 Yarı Maraton listesine giren Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, pandemi önlemleri çerçevesinde kişi sayılarında sınırlamasına gidilerek koşulacak. Sporcular, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayınlanan “Covid-19 Kitlesel Etkinlikler Rehberi” kriterlerine göre yarışacak.

PANDEMİ NEDENİYLE TEK PARKURDA KOŞULACAK

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu’nda bu yıl, pandemi önlemleri nedeniyle 10 kilometre koşuları gerçekleşmeyecek. 2 bin 500 atlet ile sınırlı tutulan etkinlikte, 21 kilometrelik parkur koşulacak. Sporcu sağlığını korumak için tüm tedbirlerin alındığı, her detayın düşünüldüğü etkinlik, dünyanın en düz ve hızlı parkurlarından birine sahip. Tarihi Yarımada’nın eşsiz manzarası eşliğinde koşulacak Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, rakım farkı bulunmayan güzergahı ile her koşucuya en iyi derecesini yapma imkânı sunuyor.

İstanbul’un marka değerini yükselten, kentin uluslararası düzeyde tanıtımı için önemli bir yere sahip olan Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, Kasım ayında gerçekleşecek maratona da hazırlık niteliği taşıyor.

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu’nda yapılan çalışmalar ve alınan kararlarla ilgili detaylara www.istanbulyarimaratonu.com adresinden ulaşılabilir.