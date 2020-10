Vladimir Lucic: İkinci yarıda kendi oyunumuzu oynadık

Turkish Airlines EuroLeague'in 4. maç döneminde Bayern Münih, temsilcimiz Fenerbahçe Beko karşısında ilk yarıyı 45-25 geride kapattığı maçın ikinci yarısında büyük bir geri dönüşe imza attı ve 71-75'lik galibiyete ulaştı. Karşılaşmada Bayern Münih'in en skorer ismi olan Vladimir Lucic, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İkinci yarıda kendilerine geldiklerini belirten Lucic, "Bu, harika bir his. Biraz yavaş başladık. Herhangi bir maç adına yeterli enerjimiz yoktu ki özellikle Fenerbahçe gibi bir takıma karşı hiç yoktu. Ama ikinci yarıda karşılık verdik ve kendi oyunumuzu oynadık. Her gün yaptığımız ve çok çalıştığımız her şeye inanmaya devam ettik. Bu sezon ne yapmak istediğimizi biliyoruz. Daha önce birçok kez söylediğim gibi tüm bu değişikliklerle sürece inanmaya devam ederek her gün daha iyiye gitmemiz gerekiyor" dedi.