Rafa Benitez ile yollarını ayıran Premier Lig ekibi Everton, teknik direktör arayışlarına devam ediyor. Ligde kötü gidişata son verip üst sıralara tırmanmak isteyen İngiliz ekip, teknik direktörlük görevi için Frank Lampard'a teklif götürdü.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Everton, en son Chelsea'yi çalıştıran Frank Lampard'a teknik direktörlük teklifinde bulundu. 43 yaşındaki İngiliz teknik adam, yaklaşık 18 ay Chelsea'de teknik direktörlük yaptıktan sonra geçtiğimiz yılın Ocak ayında kulüple yollarını ayırmıştı ve o tarihten bu yana takım çalıştırmıyordu.

Everton'ın adayları arasında Fenerbahçe 'den ayrılan Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ve İngiltere Championship ekiplerinden Derby County'yi çalıştıran Wayne Rooney de bulunuyordu.

Wayne Rooney, yaptığı açıklamada Everton'dan kendisine gelen teklifi kabul etmediğini belirtmişti.

Vitor Pereira'dan Everton açıklaması

Takımın teknik direktör adayları arasında yer alan Vitor Pereira, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Everton ile görüşmelerin devam ettiğini ve İngiliz kulüpten haber beklediğini dile getirmişti.

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