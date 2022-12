İsmi başka takımlarla anılan Fenerbahçe 'nin yıldız oyuncusu için eski hocası Vitor Pereira, devreye girdi. Daha önce Jorge Jesus'un da görev yaptığı Flamengo'nun başına geçen Vitor Pereira, Sarı-Lacivertlilerden eski öğrencisini transfer etmek istiyor.

Hazırlıklar devam ediyor

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Salonda yapılan çalışmalarla başlayan idman saha çalışmaları ile sürdü.

Isınma hareketlerinin ardından iki gruba ayrılan Sarı-Lacivertli futbolcular, düz koşu gerçekleştirdi. Futbolcular daha sonra koordinasyon hareketleri yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Fener'de 3 sakat

Sarı-Lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Arda Güler, Alioski ve Joao Pedro dünkü idmanda yer almazken Valencia takımla çalıştı. Altay Bayındır ise çalışmalarına bireysel devam etti.

Fenerbahçe, yarın hazırlıklarını sürdürecek.

Yeni kondisyoner göreve başladı

Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus, ekibine yeni bir antrenör dahil etti.

Jesus ile Al- Hilal’de birlikte çalışan Portekizli kondisyoner Pedro Gandaio'nun, iki kondisyoneri bulunun Sarı-Lacivertli takımdaki üçüncü bireysel performans antrenörü olarak görev alacağı ifade edildi.

Kupa biletleri satışa çıkıyor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu maçında İstanbulspor’u ağırlayacak. 20 Aralık Salı günü saat 21.00’da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak maçın biletleri satışa çıktı.

Öte yandan satışa çıkarılan biletlerin, 180 TL ile 3 bin 800 TL arasında değişkenlik gösterdiği öğrenildi.

'En büyük hedef lig şampiyonluğu'

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Gustavo Henrique, FB TV'ye konuştu.

Takım olarak her geçen gün daha da geliştiklerini ifade eden Gustavo Henrique, sezonun kalan kısmıyla ilgili soruları yanıtladı ve “Takımım için savaşmaya eskisi kadar motive bir şekilde hazırım. Futbolcular olarak taraftarlarımızla buluşmak için sabırsızlanıyoruz. Bu sene en büyük hedefimiz lig şampiyonluğu" dedi.

'Jesus, ülkenin kaderini değiştirdi'

Sarı-Lacivertliler'in yıldızı İrfan Can Kahveci, Jorge Jesus hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. 27 yaşındaki yıldız, "İnşallah uzun yıllar ülkemizde kalır diyorum. Bir insan gelir bir ülkenin kaderini değiştirir, hoca öyle bir insan, inşallah uzun yıllar devam eder" dedi.

Fenerbahçe, kupa ve lig maçlarının hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde sürdürüyor. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen idman sonrası Sarı-Lacivertli futbolcu İrfan Can Kahveci açıklamalarda bulundu. Antalya kampının güzel geçtiğini kaydeden İrfan Can, “Hazırlık maçlarını lig maçı gibi geçirdik. Takım içinde güzel arkadaşlık var. Size yansıyor zaten güzel bir kamp geçirdiğimizi düşünüyorum. Verimli bir kamp oldu bizim için” diye konuştu.

'Messi'nin performansı...'

Salernitana ile yapılan hazırlık karşılaşmasında attığı gol sonrası Messi sevinci yapması ve Dünya Kupası finalleriyle ilgili konuşan İrfan Can, "Dünya Kupası'nı çok iyi bulduk. Özellikle ligler devam ederken iyi gördüm bu turnuvayı daha öncekilere göre. Messi-Ronaldo tartışması var bizim takımda. Büyük üstünlük de Messi'de. Dünya Kupası maçında Messi'nin performansından sonra Mert Hakan'ın sesi kısıldı" ifadelerini kullandı.

'Gollerin devamı gelecek'

Kariyerinde gol rekoru kırmasına bir gol kaldığının hatırlatılması üzerine İrfan Can, “Odaklanınca, maçlar konsantre şekilde gidiyor. Ona odaklanmadım açıkçası. Daha önce odaklanmıştım, kötü etkiliyor beni. Devam ederiz. Zaten oyun devamında o goller gelecektir. İnşallah daha çok gol atar, daha çok asist yaparım" yorumunu yaptı.

'Hep şut çalışıyorum'

İrfan Can, goller ve asistleri hakkında ise “Gerçekten çalışıyorum. Uzun yıllar da çalıştım yani. Bir iki senelik olay değil. Hep şut çalışıyorum, doğuştan gelen bir yeteneğim de var. Çocukluğumda çok maç izledim, onlar da otomatik olarak ayağıma yansıyor” diye konuştu.

'Burası beni çok olgunlaştırdı'

İrfan Can Kahveci, performansının olumlu yöndeki değişimini neye bağladığı hakkında yöneltilen soruya, “Birçok şey sayabilirim size. Ben öncesinde Gençlerbirliği'nde büyük taraftara karşı oynamadım. Şanssız sakatlıklar yaşadım, şanssızlıklar oldu üstümde. Burası beni çok olgunlaştırdı, daha çok olgunlaştım, daha çok çalışmaya gayret gösterdim hocamızın gelişiyle. İnşallah uzun yıllar ülkemizde kalır. Çünkü ülkemize öğreteceği çok şey var saha içi ve saha dışı. Düşünce yapısı çok şey değiştiriyor. Onun da etkisi var tabii üzerimizde. Sonuçta böyle bir performans gösterdim” ifadelerini kullandı.

'Kalıp kalmayacağını sormadım'

Jorge Jesus ile Türkiye’den gitmemesi üzerine konuşup konuşmadığı sorusuna, İrfan Can gülerek, şöyle yanıt verdi: “Hocamıza kalıp kalmayacağını sormadık tabii." yanıtını verdi. Kahveci, "Benim temennim o. İnşallah uzun yıllar ülkemizde kalır diyorum. Bir insan gelir bir ülkenin kaderini değiştirir, hoca öyle bir insan, inşallah uzun yıllar devam eder" dedi.

'Kazanmak istiyoruz'

Kupada İstanbulspor maçına odaklandıklarını dile getiren İrfan Can, ”Ligdeki Trabzonspor maçı için henüz konuşmadık. Trabzonspor maçı önemli bir maç ancak konuşmak için erken ancak maçı kazanmak istiyoruz” yorumunda bulundu.

Pereira, eski yıldızını istiyor!

Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde ABD'den Diego Rossi'yi getiren Vitor Pereira, eski oyuncusunu Flamengo'ya transfer etmek istiyor. Kanarya'nın ise en az 10 milyon Euro'luk bir bonservis geliri beklediği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'deki ikinci dönemini yaşayan Vitor Pereira, pek çok önemli transferin altına imza atmıştı. Portekizli çalıştırıcının, takıma kazandırdığı en flaş isimlerden biri ise Diego Rossi oldu. İki sezon önce ABD ekibi Los Angeles'tan kiralanan ve sonrasında 5.5 milyon Euro bedel ile takıma kazandırılan oyuncu için şimdi ise arkasında dev talipler var. Vitor Pereira, yıldız oyuncuyu bir kez daha kadrosuna katmak istiyor.

Rossi, bu sezon 22 maçta 3 kez rakip fileleri havalandırırken, 7 gol pası verdi.

Torino teklif verdi

Şu anda Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo'yu çalıştıran 54 yaşındaki teknik adamın transfer listesinde ilk sırada Rossi var. Brezilya basınından br.bolavip.com'ın yaptığı habere göre iki taraf arasındaki tek sorunun bonservis olduğu iddia edildi. Ayrıca Uruguaylı oyuncu için tek adayın Flamengo olmadığı belirtildi. Haberde, daha önce İtalya Serie A takımlarından Torino'nun, 7 milyon Euro'luk bir teklif yapıldığı öne sürüldü.

Pereira bastırıyor

24 yaşındaki kanat oyuncusu için Fenerbahçe Yönetimi'nin en az 10 milyon Euro talep ettiği belirtildi. Ancak Pereira'nın, tüm şartların zorlanıp, Rossi'nin takımına kazandırılması için özel olarak uğraş verdiği bildirildi.