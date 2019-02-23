Çin Süper Ligi'nde geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan Shanghai SIPG, Süper Kupa'da da mutlu sona ulaşan taraf oldu. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın öğrencileri, finalde karşılaştıkları Beijing Guoan'ı 2-0 mağlup etti.

SIPG'ye galibiyeti getiren goller, 62'nci dakikada Shenchao Wang ve 66'da Wenjun Lu'dan geldi. Çin ekibi, böylelikle ilk lig şampiyonluğu sonrası tarihinin ilk Süper Kupa zaferine ulaştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler