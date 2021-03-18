Vitor Hugo: Burada gelecek var

Trabzonspor dergisine röportaj veren Vitor Hugo, pek çok konuda açıklamalarda bulundu. Takıma dair ilk izlenimlerini anlatan Brezilyalı savunmacı, “Burada gelecek var. Küçük dokunuşlarla, küçük notların düzeltilmesiyle, mevcut futbolcularımıza yeni şeyler katarak çok büyük bir gelecek inşa edebiliriz. Çünkü çok yetenekli ve genç oyunculara sahibiz” diye konuştu. Şehirde mutlu olduğunu belirten Hugo, “Kontratımın sonuna kadar Trabzon’da futbola devam etmek istiyorum. Sonrasında benden memnunlarsa, yine oturup konuşabiliriz. Ben hep, ’Gelecek Tanrı’nın ellerindedir. Siz işinizi yapmaya odaklanın. Gerisi Tanrı’nın takdirindedir.’ derim. Ben de Trabzonspor’da olduğum sürece elimden gelenin en iyisini yapmaya odaklanacağım, Trabzonspor için en iyi performansımı göstermeye çalışacağım. Gerisi Tanrı’nın takdirinde.” dedi. Takımdan ayrılan Pereira’nın kendisine taraftarları anlattığını belirten tecrübeli oyuncu, “Bana kesinlikle dolu tribünleri görmem gerektiğini söylemişti. Ne kadar çılgın, takımını sahiplenen ve sonuna kadar destekleyen bir taraftarımız olduğunu biliyorum. Onların önünde oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum” ifadesini kullandı.