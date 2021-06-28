KRAFTON, Inc. PUBG Continental Series 4 (PCS4) Avrupa’nın şampiyonunun Virtus.pro olduğunu duyurdu. 27 Haziran Pazar günü, yoğun ve yüksek seviyeli üç haftalık bir battle royale aksiyonu sonrası ekip, PCS4 Avrupa'nın en güçlü takımı olduğunu kanıtladı ve 250.000 ABD doları üzerindeki ödül havuzunun 36.000 ABD dolarından fazlasını ve serinin galibi olarak fazladan 20.000 ABD doları ile beraber, etkinliğin “Insane Squad”i ödülü olan 5.000 ABD dolarını da evlerine götürdü. Turnuvanın ana para ödülünden en büyük paya sahip olmaları sebebiyle şampiyonluk tacını giydiler.

Rus espor takımı Virtus.pro için ilk PCS şampiyonluğu, fakat takım arkadaşları Yaroslav ‘spyrro’ Kuvichko, Kirill ‘lu’ Lukianov, Aleksandr ‘BatulinS’ Batulin ve Dmytro ‘Perfect1ks’ Dubeniuk Northern Lights’ı temsil ettikleri 2020 yılında hem PCS Europe Charity Showdown’ı hem de PCS3’ü kazanmışlardı.

Ödül havuzuna ek olarak, tüm PCS4 Avrupa ekipleri, Avrupa, Amerika, Asya ve Asya - Pasifik arasında dağıtılan küresel oyun içi öğe satışlarından elde edilen gelirin %30'u ile Pick'Em Challenge'dan faydalanacaklar.

Hafta 1

Virtus.pro erkenden yolunu çizerek iki galibiyet ve 94 puanla ilk hafta sonunu liderlik tablosunda zirvede tamamladı. Ekip, agresif ve stratejik oynamak arasında bir denge yakalayıp büyük bir güvenle performans sergiledi. Tecrübeli oyuncu Lu, hem yeteneği hem de etkili el bombası kullanımıyla öne çıktı.

Hafta sonu boyunca Team Liquid ve FIVE oyun severleri heyecanlandırdı. Her iki takım da maçların ilk turlarında aynı yerleri yağmalamaya karar verdi, sıklıkla erken mücadelelere girdi ve heyecanlı ve yoğun bir rekabet ortamı yarattı.

Virtus.pro'nun etkileyici performansı, ekibin evlerine 20.000 ABD doları tutarında para ödülü götürmesi demekti. NAVI ve Exhalation ikinci ve üçüncü sırada yer aldı ve her birine 14.000 ABD doları ve 10.000 ABD doları verildi.

Hafta 2

Etkileyici üç galibiyet ve 45 puan alan AfterAlt, ikinci haftayı liderlik tablosunun zirvesinde tamamladı.

İki tavuk yemeği ve hafta sonu boyunca mücadele eden 16 takımın herhangi birinden daha fazla elde ettiği 79 puan ile Heroic, ikinci sırada tamamladı. İngiliz oyuncu Teabone 12 maç boyunca öldürme, hasar ve vuruş skor tablolarının zirvesine oynayarak dikkatleri çekti.

Virtus.pro'nun güçlü performansı devam etti ve bu kez ekip hala etkinliği kazanma peşinde olduğunu göstererek dördüncü sırada tamamladı.

Hafta 3

Team Liquid, hafta sonuna mükemmel bir başlangıç yaptı, ilk iki maçı kazanmak için mücadele etti ve hafta sonu ödül havuzundaki aslan payını kaptı. Güçlü başlangıca rağmen kadro, başka maç kazanamadı ve rakiplerinin liderliklerinin önüne geçmesine neden oldu. Virtus.pro bir kez daha oyunlarını güçlendirdi ve kendilerini imrenilecek bir konuma getirmek için üçüncü ve onuncu maçı kazandı.

PCS4 Avrupa Büyük Finalleri'nin son maçına girerken Virtus.pro, SKADE, Team Liquid ve Redline iki galibiyette berabere kaldılar ve bu nedenle, hepsi hafta sonu için liderlik tablosunun zirvesine çıkma şansına sahip oldular. Team Liquid ve SKADE galibiyete çok yakındı fakat sonunda final maçını kazanan deneyimli kadro ENCE oldu. Galibiyet, ENCE'yi hafta sonu için beşinci sıraya taşıdı ve Team Liquid'in birinci olmasını sağladı.

Genel PCS4 Avrupa sonuçları

Final maçının ardından Virtus.pro, PCS4 Avrupa'nın şampiyonu oldu. Turnuva boyunca kadroların performansları rakipleri için çok güçlüydü. Virtus.pro, PCS4 Avrupa Büyük Finallerini toplam beş maç galibiyeti ile tamamladı - bu onlara 36.000 ABD doları para ödülü, artı seri kazananı olarak 20.000 ABD doları ve PCS4 Avrupa'nın 'Insane Squad'ı adı altında 5.000 ABD doları daha kazandırdı.

Bununla beraber takım, ayrıca Virtus.pro'nun 2021'in en büyük PUBG Esports etkinliğine katılmaya hak kazanmasına yardımcı olacak 450 PUBG Küresel Şampiyonluk puanı kazandı. Team Liquid, Redline ve AfterAlt ilk dörtte yer aldı ve turnuvayı 28.000 ABD doları, 25.000 ABD doları ve 20.000 ABD doları para ödülü ile tamamladı.