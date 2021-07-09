7DAYS EuroCup'ta şampiyon olarak Turkish Airlines EuroLeague biletini almayı hedefleyen İtalyan ekibi Virtus Bologna, yıldızı Milos Teodosic'i takımda tutmayı başardı. Virtus Bologna'dan yapılan açıklamada Milos Teodosic'in sözleşmesinin 2022-23 sezonunun sonuna kadar uzatıldığı açıklandı.

34 yaşındaki yıldız, geçtiğimiz sezon EuroCup'ta 19 maça çıkarken 15.4 sayı, 6.9 asist ve 3 ribaunt ortalamaları yakalamıştı. 19.1 ile verimlilik puanı ortalamasında dördüncü sırada yer alan Teodosic; asistte ikinci, sayıda dokuzuncu sırada sezonu tamamlamış EuroCup'ın İlk Takımı'na seçilmeyi başarmıştı.

Milos Teodosic, takımı Virtus Bologna'nın 20 yıl içindeki ilk İtalya Ligi şampiyonluğuna da geride kalan sezonda büyük katkı sağlamıştı.