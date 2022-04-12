Vinicius Junior’in gözü Ronaldo’nun rekorunda

Başarılı oyuncu sol kanattan yaptığı bindirmeler ve birebir oyundaki etkinliğiyle Real Madrid’in hücumdaki sıkıntılarını çözmeye yardımcı oluyor. Driplingleriyle etkili olan 21 yaşındaki futbolcu bu sezon 84’ü olumlu neticelenmek üzere 203 kez top sürme girişiminde bulundu.

Sport’un haberine göre, genç hücum oyuncusu bu kategoride sadece Newcastle Unitedlı Allan Saint-Maximin ve Angers forması giyen Sofiane Boufal’ın gerisinde. Her iki oyuncu da bu sezon 212 driplinge imza atmış durumda.

Vinicius Junior bu sezon beş dripling daha yapması durumunda 207 ile kulüp rekorunun sahibi olan Cristiano Ronaldo’yu geride bırakacak.

La Liga’da sezonun bitimine yedi hafta kaldığı göz önüne alınırsa genç futbolcunun rekoru kırması kesin gözüyle bakılıyor.



