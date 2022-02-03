Ülkemizde Beşiktaş forması da giymiş olan ve attığı gollerle şu anda Afrika Uluslar Kupası'na damgasını vuran golcü futbolcu Vincent Aboubakar, Mısır ile Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde oynayacakları maç öncesinde Mohamed Salah hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

RFI'ye konuşan Kamerunlu golcü, Mısırlı yıldız Mohamed Salah'a adeta meydan okuyarak, şu açıklamalarda bulundu:

"Premier Lig'de harika bir sezon geçiriyor, ülkesinin rekabette ilerlemesine yardımcı oluyor. Ona bol şans diliyorum. En iyi olan kazansın!"

"Salah beni pek etkilemiyor"

"Salah beni pek etkilemiyor. Bunu açıkça söylüyorum çünkü dürüst bir insanım ve olaylara kendi bakış açımla bakıyorum. Eğer beni etkileseydi, bunu söylerdim. Ama beni pek etkilemiyor. İyi bir oyuncu, çok gol atıyor ama maçta çok şey üretmiyor. Tabii ki Premier Lig'de iyi şeyler yapıyor çünkü yıllardır orada olan bir takımda yer alıyor. İyi bir oyuncu ama Mbappe gibi oyuncuların seviyesinde değil."

Beşiktaş'tan Al-Nassr'a transfer olduktan sonra turnuva öncesi performansının ne durumda olduğunun bilinmediği ancak çok iyi durumda olduğu ve nasıl hazırlandığına yönelik soruya ise Aboubakar, "Hangi ülkede veya kıtada oynadığınız önemli değil, iyi bir oyuncu, iyi bir oyuncu olarak kalır. İyi bir oyuncu olduğunuzda, nitelikleriniz zorlamadan doğal olarak ortaya çıkar. Benim için kolay olmayan Körfez ülkelerine gittim. Bana güvenenleri ödüllendirmenin tek yolu iyi performans göstermek, takımın kazanmasına ve yükselmesine yardımcı olmak." sözleri ile cevap verdi.

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