2016-2017 ve 2020-2021 yıllarında ülkemizde Beşiktaş 'ta forma giyen ve performansıyla iz bırakan Vincent Aboubakar, ülkesinde düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda da golleriyle dikkat çekti. Kamerun dev turnuvayı Burkina Faso'yu yenerek 3. tamamlasa da Senegal'in, Mısır'ı penaltılarla 4-2 devirdiği finalin ardından yapılan ödül töreninde 30 yaşındaki futbolcu da sahaya davet edildi.

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr forması giyen Aboubakar, Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun için attığı 8 golle krallık tacını taktı ve 'Altın Ayakkabı' ödülüne layık görüldü. Sahaya çıkıp ödülünü alan yıldız futbolcuyu taraftarlar da ayakta alkışladı.