Avrupa’nın kulüpler bazındaki ikinci büyük kupası UEFA Avrupa Ligi’nde şampiyon bu gece belli oldu. Polonya’daki Gdansk Stadı’ndaki mücadelede İngiltere’den Manchester United ile İspanya’dan Villarreal karşı karşıya geldi, dev final nefesleri kesti. 120 dakikası 1-1 sona eren karşılaşmada kazananı penaltılar belirledi. Villarreal, Manchester United'ı penaltılar sonucunda 12-11 mağlup ederek şampiyon oldu.

David de Gea, penaltıdan faydalanamadı ve Villarreal, Manchester United'ı 12-11 yenerek kupaya ulaştı.

Villarreal kazandı, Beşiktaş ve Galatasaray yıkıldı!

Nefes kesen karşılaşmadan çıkan sonuç, Türkiye’yi de yakından ilgilendirdi. Ülke puanında gerilemeye geçtiğimiz bir dönemde şiddetle Avrupa’da puanlara ihtiyaç duyan Türk futbolu için Avrupa Ligi’ni Manchester’ın (Premier Lig'i 2. sırada bitirdi ve Kupa 1’e zaten direkt katılıyor.) kazanması işimize gelecekti.









Beşiktaş'ın 3. torbadan girmesi tehlikede

La Liga'yı 7. sırada bitiren ve Konferans Ligi bileti alan Villarreal, zafere ulaştı, Kara Kartal’ın Şampiyonlar Ligi'ne 3. torbadan girmesini tehlikeye attı. Beşiktaş'ın 3. ya da 4. torbada olması ön eleme maçların ardından netlik kazanacak. Shakhtar, Salzburg veya Benfica Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde elenirse, Beşiktaş, 3. torbada yer alabilecek.

Tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde zafere ulaşan Villareal kupayı UEFA Başkanı Aleksander Ceferin verdi. İspanyol kulübünün oyuncuları, kupayı birlikte havaya kaldırarak büyük coşku yaşadı.

Galatasaray sezonu erken açacak

Manchester United'ın kaybetmesi Galatasaray'ı derinden sarstı. Sezonu erken açacak olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başlayacak. Sarı Kırmızılı ekibin şu anki muhtemel rakipleri: Celtic, PSV, Sparta Prag.









İşte Galatasaray'ın Avrupa yolu

Galatasaray, Kupa 1'e 2. ön elemeden veda ederse Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turunu oynayacak. Sarı Kırmızılı ekip, Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda da elenirse, Konferans Ligi play-off'larına kalacak.



