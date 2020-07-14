Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi! Uğurcan Çakır'a İngiltere'den 20 milyon euroluk teklif!
İngiltere Premier Ligi takımlarından Sheffield United, Uğurcan Çakır için 20 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Ada temsilcisi, sezonun tamamlanmasının ardından 24 yaşındaki kaleci için Trabzonspor ile resmi temaslara başlayacak
Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır, gelecek sezon İngiltere'de forma giyebilir. Premier Lig ekiplerinden Sheffield United, 24 yaşındaki kaleciyi kadrosuna katmak istiyor. Ada temsilcisi, Uğurcan'ın bonservisi için 20 milyon Euro teklif etmeye hazırlanıyor. Sheffield United, Trabzonspor ile sezonun tamamlanmasının ardından masaya oturacak. Uğurcan'a teklif edilecek sözleşme süresi, 5 yıllık.
Alt yapısından yetiştiği Trabzonspor'da son 3 sezondur düzenli olarak görev yapan Uğurcan, bu sezon bordo mavili ekibin kalesini 40 maçta korudu. (NTV )