SON DAKİKA | Al Wahda Falcao için Galatasaray'la görüşmelere başladı
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao, liglerin bitmesiyle takımdan ayrılabilir. Yüksek maaşı nedeniyle Galatasaray'ı zorlayan Falcao için Dubai kulübü Al Wahda'dan resmi teklif geldi.
Galatasaray'a sezon sonunda Radamel Falcao müjdesi gelebilir. Sarı kırmızılılar, ayrılığa onay verilmesi düşünülen Radamel Falcao konusunda sürpriz bir gelişmeyle karşı karşıya kaldı. Arabistan basınına yer alan habere göre Radamel Falcao ile Dubai kulübü Al Wahda, görüşmelere başladı.
Galatasaray transfere onay verebilir
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Al Wahda kulübünün yetkilileri, Kolombiyalı stara gelecek sezondan itibaren başlayacak şekilde resmi tekliflerini iletti. Öte yandan Arap basını, Falcao için yapılan bu girişimi oldukça olumlu karşılarken, 'Falcao, transferde anlaşılması halinde Wahda'da çok büyük bir katkı sağlayacak çünkü hücum hattında ona ihtiyaç var' dedi. Öte yandan Falcao için 'Avrupa Ligi kaplanı' benzetmesi yapıldı.
Radamel Falcao, bu sezon Galatasaray formasıyla toplam 22 maça çıkarken 11 gol kaydetti ve 1 asist üretti.
Sabah