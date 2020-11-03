Barcelona'da 2 sezon geçirdikten sonra İtalya Serie A takımlarından Inter'e transfer olan Arturo Vidal, Real Madrid karşılaşması öncesi basın toplantısına katıldı.

Bu akşam Real Madrid karşısında 3. grup maçına çıkacak Inter'de orta saha oyuncusu Vidal, "Barcelona taraftarını mutlu etmek için Real Madrid'i yenmek istiyorum" diyerek maçın kendisi için önemini dile getirdi.

33 yaşındaki oyuncu, "Büyük maç olacak. Barcelona'da 2 çok güzel yıl geçirdim, maçı kazanarak Inter ve Barcelona taraftarlarını mutlu etmek istiyorum" diye konuştu.

Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında Inter, Giuseppe Meazza'da Borussia Mönchengladbach ile 2-2 berabere kaldı. İkinci maçta Shaktar Donetsk deplasmanına konuk olan İtalyan temsilcisi maçtan 0-0 beraberlikle ayrıdı. Inter, 2 puan ile grubun 3. sırasında bulunuyor.

Rakip Real Madrid ise ilk iki maçından 1 puan çıkarabildi. Alfredo di Stéfano Stadyumu'nda Ukrayna temsilcisi Shaktar Donetsk'2 3-2 mağlup olan İspanyol takımı, deplasmanda Borussia Mönchengladbach ile 87 ve 90+3'te attığı gollerle 2-2 berabere kalmıştı. Real Madrid 1 puan ile grubun son sırasında bulunuyor.

NTV Spor