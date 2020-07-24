Victor Ruiz’in yerine Munoz geliyor

Victor Ruiz'in yerine stoper arayan Beşiktaş, son olarak Lanus'ta forma giyen Ezequiel Munoz'la anlaşma noktasına geldi. Bonservisi elinde olan 30 yaşındaki oyuncu, Siyah-Beyazlı ekibin önerdiği 600 bin Euro'dan 3 yıllık teklife sıcak bakıyor. Siyah-Beyazlılar'ın, Enzo Roco ile de yollarını ayırması beklenirken, 29 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a gitmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında yer alıyor. Tecrübeli futbolcu, bu sezon Lanus adına ligde 22 maçta sahne aldı ve 1 gol attı.