VF Şampiyonluk Ligi oyuncularına ceza yağdı

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde yeni sezon öncesinde birçok isim ceza aldı. Ban yiyen oyuncular:

Ruvelius (Galakticos),

ehe (Eski adıyla Mojito) (Doğuş Üni Aurora)

Manda (Doğuş Üni Aurora)

Scylad (Royal Youth)

Nisas (HWA)

Senpay (Bursaspor)

Zetsü (Dark Passage)

Rate (Bursaspor)

LoLespor’da konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Mustafa Berk “Ruvelius” Baraklı, GALAKTICOS

Ceza Tarihi: 17-01-2019 / 27-02-2019 – 6 Maç Haftası

Mustafa Berk “Ruvelius” Baraklı, 2018 Kış Mevsimi’nde oyun içi sportmenliğe aykırı davranışları sebebiyle yazılı olarak uyarılmış ve 2018 Yaz Mevsimi’nde bu davranışlarını sürdürmesi sebebiyle para cezası almıştı. 2019 sezonu için yapılan kontrollerde oyuncunun aynı davranışları sürdürdüğü tespit edildi. Bu sebeple oyuncu, 6 maç haftası boyunca tüm VFŞL ve AL karşılaşmalarından men edildi.

Berk “ehe” Kocaman, Doğuş Üni Aurora

Ceza Tarihi: 07-01-2019 / 07-04-2019 – 3 Rekabetçi Ay

Yapılan incelemede oyun içinde aşırı derecede uygunsuz ve sportmenliğe aykırı davranışlar sergilediği tespit edilen ehe‘nin, davranışlarının sıklığı ve şiddeti değerlendirilerek, Espor Küresel Ceza Listesi’ndeki ilgili kuralın minimum cezası olan 3 ay boyunca tüm VFŞL ve AL maçlarından men edilmesine karar verildi.

İbrahim Görkem “Manda” Kahraman, Doğuş Üni Aurora

İbrahim “Scylad” Kul, Royal Youth

Ceza Tarihi: 07-01-2019 / 07-05-2019 – 4 Rekabetçi Ay

Yapılan incelemede oyun içinde aşırı derecede uygunsuz ve sportmenliğe aykırı davranışlar sergilediği tespit edilen Manda ve Scylad‘ın, davranışlarının sıklığı ve şiddeti değerlendirilerek, Espor Küresel Ceza Listesi’ndeki ilgili kurala istinaden 4 ay boyunca tüm VFŞL ve AL maçlarından men edilmesine karar verildi.

Elif Naz “Risus” Boğa, HWA GAMING

Yılmaz “Senpay” Yıldırım, Bursaspor Esports

Baturhan “Zetsü” Bahadır, Dark Passage

Ceza Tarihi: 07-01-2019 / 07-07-2019 – 6 Rekabetçi Ay

Yapılan incelemede oyun içinde aşırı derecede uygunsuz ve sportmenliğe aykırı davranışlar sergilediği tespit edilen Risus, Senpay ve Zetsü‘nün, davranışlarının sıklığı ve şiddeti değerlendirilerek, Espor Küresel Ceza Listesi’ndeki ilgili kurala istinaden 6 ay boyunca tüm VFŞL ve AL maçlarından men edilmesine karar verildi.

Arda “Rate” Kuvancı, Bursaspor Esports

Ceza Tarihi: 07-01-2019 / 07-11-2019 – 10 Rekabetçi Ay

Yapılan incelemede oyun içinde aşırı derecede uygunsuz ve sportmenliğe aykırı davranışlar sergilediği tespit edilen Rate‘in, davranışlarının sıklığı ve şiddeti değerlendirilerek, Espor Küresel Ceza Listesi’ndeki ilgili kuralın maksimum cezası olan 10 ay boyunca tüm VFŞL ve AL maçlarından men edilmesine karar verildi.

Kaan “Elwind” Atıcı

Elwind, Twitch platformu üzerinden yaptığı canlı yayınlar sırasında sergilediği sportmenliğe aykırı tutum sebebiyle VFŞL’nin ilk 5 haftası tüm maçlardan men edilmiş ve davranışlarının devamı halinde cezanın uzatılabileceği kendisine belirtilmişti.

Yakın zamanda Elwind ile görüşerek yayınlarındaki bu tutumun devam etmesi sebebiyle ceza süresinin uzayacağını bildirdik. Ancak güncel 5 haftalık cezasının tamamlanmasının ardından profesyonel oyunculuğa geri dönmek istemesi durumunda bir reform planı üzerinde çalışabileceğimizi ve sadece bu sürecin başarıyla tamamlanmasıyla tekrar bir VFŞL takımının kadrosuna dahil olabileceğini aktardık.

VFŞL Resmi Kuralları

9.2.4. Takım yöneticileri ve üyeleri, ırk, ten rengi, etnik, ulusal veya sosyal köken, cinsiyet, dil, din, politik veya diğer görüşler, mali durum, doğum veya diğer durum, cinsel tercih ya da herhangi diğer bir sebepten ötürü bir ülkeyi, kişiyi veya grubu kıracak veya rencide edecek söylemlerde bulunamaz. (Playerbros)