Veteranlar ligi artık ulusal!

Ulusal Veteranlar ve Masterler Konfederasyonu çatısı altında toplanan federasyon, başkan ve yöneticileri, Artvin’in Hopa ilçesinde, Covid-19 tedbirlerini de dikkate alarak Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda bir araya geldi. Ev sahipliğini Türkiye Masterler Birliği Futbol Federasyonu’nun yaptığı ve geleceğe dönük çeşitli kararların alındığı programa, konfederasyonu oluşturan 7 kurucu federasyon temsilcileriyle, Türkiye’nin her bölgesinden lig ve dernek yöneticileri, veteranlar, masterler camiasının temsilcileri katıldı.

Konfederasyon’un merkezi Bornova

Ulusal Veteranlar ve Masterler Ege Bölge Federasyonu ve Ulusal Veteranlar Masterler Konfederasyonu Kurucu Başkanı İlkay Girgin yapılan toplantını ardından açıklamalarda bulundu. Girgin. “Ülkemizdeki Veteran Master Federasyonları ile birleşerek tek bir amaç için tek çatı altında bulunmanın onur ve gururunu hep beraber yaşıyoruz. Ne mutlu bizlere ki futbolun insanlığa kattığı değeri anlayabiliyor ve anlatmaya yaşamaya çalışıyoruz. Çok büyük organizasyonlarla 40 yaş üstü futbolu geliştirip güzelleştireceğiz” dedi.

Tüm Türkiye’den katılım var

Toplantıya Akdeniz Masterler Federasyonu Başkanı Mehmet Kaplan, Anadolu Masterler Dostluk Federasyonu Başkanı İdris Gündoğan, Çukurova Masterler Federasyonu Başkanı Ramazan Çakır, Güney Marmara Masterler Federasyonu Başkanı Rıza Orhanlı (Skype) bağlantısı ile, Marmara Masterler Federasyonu Başkanı İsmail Işıksoy, İstanbul Veteranlar Ligi Başkanı Enver Deniz, Ulusal VeteranlarMasterlerEge Bölge Federasyonu Başkanı Uğur Eren, Türkiye Veteranlar Ligi Başkanı Füsun Erayla, Ege Bölge Federasyonu aynı zamanda Konfederasyonun kurucu Başkanı İlkay Girgin ve ev sahibi olarak Türkiye Masterler Birliği Futbol Federasyonu Başkanı Osman Çınar ile Artvin Çoruh Veteranlar, Arhavi Veteranlar, Arhavi Sosyal Etkinlikler Ases, Ardanuç Masterler, Ardeşen Veteranlar, Borçka Masterler, Çayeli Masterler, Çayeli Şöhretler Veteranlar, Fındıklı Veteranlar, Hopa Veteranlar, Murgul Veteranlar, Görele Masterler Başkanı aynı zamanda Ege Masterler Federasyonu kurucu ve ilk başkanı Recep Çolak, Of Masterler, Trabzon Altunbaş Yapı Veteranlar, Sürmene Masterler, Pazar Veteranlar, Vakfıkebir Veteranlar, Pazarspor Masterler, Yusufeli Belediye Veteranlar, Beykoz Masterler, Niğde 51 Veteranlar, Adana Güneşi Masterler, Kozyatağı Veteranlar Spor Kulüplerinin Başkan ve Temsilcileri katıldı.