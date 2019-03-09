  • Haberler
  • Voleybol
  • Vestel Venus Sultanlar Ligi | Halkbank: 0 - Fenerbahçe Opet: 3

Vestel Venus Sultanlar Ligi | Halkbank: 0 - Fenerbahçe Opet: 3

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 22. ve lig etabının son hafta mücadelesinde Fenerbahçe Opet, deplasmanda Halkbank’ı 3-0 mağlup etti.

09 Mart 2019, Cumartesi 16:22
- A +
Vestel Venus Sultanlar Ligi | Halkbank: 0 - Fenerbahçe Opet: 3

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 22. ve lig etabının son hafta mücadelesinde Fenerbahçe Opet, deplasmanda Halkbank’ı 3-0 mağlup etti.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Salim Bekdaş, Erkan Sarı

Halkbank: Aslıhan Kılıç, Ada Germen, Ramos, Simon, Aysun Aygör, Simeonova (Eylül Akarçeşme, Asena Seyli, Reed, Büşra Kaya, Aslı Koçoğlu)

Fenerbahçe Opet: Antonijevic, Bricio, Dicle Nur Babat, Vargas, Fatma Yıldırım, Eda Erdem Dündar (Melis Yılmaz, Merve Dalbeler, Damla Çakıroğlu, Rabadzhieva, Bahar Toksoy Guidetti, Polen Ünver)

Setler: 19-25, 20-25, 19-25

Süre: 78 dakika (28, 24, 26)

AA


YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.