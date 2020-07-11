Verem nedir, belirtileri nelerdir? Verem neden olur, nasıl anlaşılır?

Verem hastalığı son yıllarda görülme sıklığı çok az olan diğer adı tüberküloz hastalığı olan hastalıktır. Tüberküloz mikrobu aracılığı ile oluşan tüberküloz hastalığı oldukça bulaşıcı bir hastalıktır. Geçen yüzyılı oldukça etkili hastalıklarından biri olan verem son yıllarda neredeyse bitme noktasındadır. Aynı zamanda verem hastalığı son yıllarda tedavisi de mümkün olan bir hastalıktır.

Verem nedir?

Verem mikrobu tüberküloz mikrobu aracılığı ile oluşan bulaşıcı bir hastalıktır. Verem hastalığı oldukça bulaşıcı ve öldürücü bir hastalık olarak bilinmektedir. Ancak son yıllarda tedavi edilebilen verem hastalığının bulaşması ve öldürücü özelliği neredeyse yok olmuştur. Verem hastalığı genelde bağışıklığı düşük olan, kronik hastalığı bulunan kişilerde sıklıkla görülmektedir.

Hastalığın başladığı dönem hastalığın aynı zamanda bulaşıcı olduğu dönemdir. Verem hastalığı kişinin öksürmesi hapşırması konuşması ile havaya asılı kalan basillerin sağlıklı insanın akciğerlerin solunum yolu ile ulaşması ile bulaşmaktadır. Havada bulunan basilleri soluyan kişiler kişilerde hastalık oluşmadan verem mikrobu uzun süre akciğerde kalabilir. Genelde ortaya çıkması bağışıklık sisteminin güçlü olmasıyla paralel olan verem mikrobu bu 2 sene içinde hastalık ortaya çıkar.

Hastalık genelde ilk 2 yılda en fazla şekilde ortaya çıkar ciğerlere kadar ulaşan Verem mikrobu genelde %30 civarındadır. Bu mikrobu taşıyan kişilerin genelde civarında verem hastası olma ihtimali mümkündür. Ancak buna rağmen özellikle çocuk, yaşlı, kronik hastalığı bulunan kişiler ve vücut direnci düşük olan kişiler Verem hastalığı konusunda dikkatli olmak zorundadır.

Verem belirtileri nelerdir?

Verem belirtileri tüberküloz mikrobu ile karşılaşan kişiler bazen bu mikropla karşılaştıktan sonra aylarca hiçbir belirti göstermeyebilir. Bu durum kişinin bağışıklık sistemi ile alakalı bir durumdur. Ancak Bağışıklık sisteminin düştüğü durumlarda tüberküloz mikrobu aktif hali gelerek Verem hastalığını ortaya çıkarır.

Tüberküloz belirtileri ise şu şekildedir:

15 günden uzun süre devam eden öksürük, Özellikle geceleri oluşan yüksek ateş ve gece terlemesi,

iştahsızlık hızlı kilo kaybı,

halsizlik ve sürekli yorgun hissetme durumları,

şiddetli şekilde oluşan akciğer ve göğüs ağrıları, daha ileriki dönemlerde ise kanlı balgam görülmesi veremin belirtileri arasındadır. Aynı zamanda bu belirtilerin yanında akciğer grafiği çektirilerek kesin tanı için balgam kültürü alınması da tüberküloz mikrobunun varlığının incelenmesi için gereklidir.

Hastadan alınan balgam örneği laboratuvar ortamında incelenerek görüldükten sonra kesin tanı konulabilir. Ancak özellikle uzun süre görülen öksürük kişinin soğuk algınlığı ve sigara gibi nedenlere bağlandığı için doktora gitme durumunu geciktirilir. Bu durum hastalığın büyük oranda ilerlemesine sebep olur. Verem hastalığı bulaşıcı bir hastalık olduğu için kişi kadar toplumu da ilgilendiren önemli bir sorundur. Bu sebeple özellikle gelişmemiş toplumlarda verem ve buna bağlı olarak ölümler daha çok görülür.

Verem tedavisi

Bulaşıktan sonra 2 yıl içinde bağışıklık sisteminin düşmesi ile ortaya çıkan verem tedavi edilebilir bir hastalıktır. Gelişen teknoloji ve tıpta ortaya çıkan gelişmeler sonucu özellikle hastalığın başlangıç evresinde ilaç tedavisi ile tedavi edilmek mümkündür. Başlangıç evresinde kullanılan ilaçlar hastalığı en hızlı şekilde tedavi etme durumunda oldukça başarılıdır.

Özellikle başlangıç evresinde olan verem için ilk 3 hafta hastanede uygulanan tedaviler ile hastalığın bulaşıcı olma durumu ortadan kaldırılır. Ancak hastane sonrası da ilaç tedavisine devam edilmesi özellikle en az 6 ay ilaç tedavisi yapılması gerekmektedir. Hastalığın şiddetine, toplumda görülen sıklığına, kişinin yaşına diğer hastalıklara ona göre tedavi süreci değişiklik göstermektedir.

​​​​​​​Verem hastalığında tedavinin etkili olabilmesi için belirtilerinde doğru şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda birçok hastalıkta olduğu gibi verem hastalığında da hastalığın erken teşhis ve kontrolü oldukça önemlidir.

Verem nasıl anlaşılır?

Verem özellikle kişilerde 15 günden uzun süren öksürük şikayeti buna bunun yanında yüksek ateş ve gece boyunca terlemeler şiddetli şekilde akciğer ağrıları ve göğüs ağrıları iştahsızlık ve buna bağlı olarak hızlı kilo kaybı, halsizlik sürekli yorgun hissetme halleri gibi durumlar verem hastalığı belirtileri arasında yer aldığı için verem hastalığı belirtileri izlenerek ve bu belirtilere dikkat ederek verem hastalığının takibi yapılabilir.

Verem neden olur?

Verem hastalığı sağlıklı bireylerde atlatılma oranı oldukça yüksektir. Hatta kişilerde hastalık belirtileri bile görülmeyebilir. Ancak bağışıklık sistemi düşük olan, kronik bir hastalığı olan, beslenme düzeni sıkıntılı olan kişilerde verem hastalığı görülme oranı daha yüksektir. Yani kişi tüberküloz mikrobunun aldığından itibaren bazı durumlarda özellikle bağışıklık sisteminin düştüğü durumlarda verem hastalığı ortaya çıkarak kişilerin sağlıklarına oldukça etki etmektedir. Bu sebeple verem hastalığı ciddiye alınması gereken hastalıklardan bir tanesidir.