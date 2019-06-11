Vehbi Koç Koşusu bugün İstanbul’da

1961 yılında TJK Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Türk iş dünyasının duayen ismi Vehbi Koç adına düzenlenecek koşu, günün son mücadelesi olarak saat 18.00’da 1600 metre çim pistte gerçekleşecek.

Birincilik ikramiyesinin 152 bin TL olduğu yarışta 4 ve yukarı yaşlı safkan İngiliz atları start alacak. 4 yıldır üst üste jokey Halis Karataş’ın bindiği safkanlarla kazandığı koşuda geçen yılın galibi ULAN BATOR’un yanı sıra KREACHER, PENDRAGON, RHYTHM DIVINE, RUN AND WIN, SHARPA ve ULUDAZ ter dökecek diğer isimler olacak.

Cem BOŞGELMEZ