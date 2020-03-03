Fenerbahçe'nin başarılı golcüsü Vedat Muriç, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından "performans düşüklüğü" eleştirilerine yanıt verdi. Karşılaşmayı değerlendiren Kosovalı santrfor "Zor bir maç olacağını biliyorduk. İki ayaklı maç olduğu için burada en iyi skoru almaya çıktık. Attığımız bir gole sevinecek halimiz yok ama 2-0'dan ziyade 2-1 daha iyi skor. İçeride taraftarlarımızın da desteğiyle finale çıkacağımızı düşünüyorum" dedi.

Teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Muriç "Futbolda bunlar var. Üzülsek de, bazıları sevinse de maalesef futbolda bunları yaşıyoruz. Ülkemizde hocalamızın da elinde olmayan sebeplerden dolayı ilk fatura maalesef onlara kesiliyor. Ersun Hoca en iyisini hak ediyor. Allah yolunu açık etsin" ifadelerini kullanıyor.

Kişisel performansının düştüğü yönündeki eleştirilerle alakalı soruyu cevaplayan Vedat Muriç "Sezona iyi bir başlangıç yaptım. Sonra 4 haftalık gol sıkıntısı çektim ama sürekli takımıma katkı sağlamaya çalışıyorum. Her maç aynı koşan, defansına yardım eden bir forvete 'performans düşüklüğü yaşıyor' demek ne kadar doğru bilemiyorum" dedi.