Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Vedat Muriç, Gençlerbirliği maçında da gol attı ve Süper Lig'de ilginç bir istatistiğe çok yaklaştı. Kosovalı oyuncunun böylece Süper Lig'de bu sezon mücadele eden takımlardan gol atamadığı sadece Göztepe kaldı. Vedat Muriç kariyeri boyunca Süper Lig'de Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe formaları giydi. Vedat Muriç toplam 93 maça çıkarken 31 gol atmayı başardı.

Vedat Muriç eski takımlarına da gol attı

Vedat Muriç daha önce forma giydiği Gençlerbirliği karşısında bu hafta iki gol atarken Ç.Rizespor forması giyerken Fenerbahçe'ye gol atmıştı. Kosovalı oyuncu Ç.Rizespor'a karşı ise Gençlerbirliği forması altında gol bulmuştu.

Geçen sezon Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a gol attı

Vedat Muriç geçen sezon Ç.Rizespor forması giyerken Süper Lig'de Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe'ye gol atmıştı. Vedat Muriç'in en çok gol attığı takımlar ise Başakşehir ile Kasımpaşa oldu. Bu takımlara 3'er gol attı. Vedat Muriç hali hazırda Süper Lig'de yer almayan Akhisarspor'a 3 gol, Gaziantepspor'a 1 gol atmıştı.









Göztepe karşısında kupada golü var ama Süper Lig'de atamadı

Vedat Muriç, Göztepe karşısında kariyeri boyunca kupa maçlarında 1 gol atarken lig maçlarında gol bulamadı. Bu sezon sakatlığı nedeniyle Göztepe deplasmanında kısa süre oynayan Kosovalı oyuncu bir gol pası vermişti ancak gol atamamıştı. Bu hafta Sivasspor'a karşı oynayacak Fenerbahçe'de Vedat Muriç daha önce 1 golü bulunuyor.

TOLGA KURU



