Vedat Muriç: Gollerime devam edeceğim

Fenerbahçe Yönetimi’nin sezon başında Çaykur Rizespor’dan kadrosuna kattığı Vedat Muriç, sezona harika bir giriş yaptı. Hazırlık maçlarından itibaren her geçen gün performansının üstüne koyan 24 yaşındaki santrfor, ligdeki 3 maçında 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

Kosova Milli Takımı’nın formasını giyen yıldız futbolcu, önceki gün de Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Çekya karşısında alınan 2-1’lik galibiyette harika bir oyun ortaya koyarken, bir de gol attı. Maçın ardından konuşan Muriç, şu ifadeleri kullandı: “Şu ana kadar milli takımım ile harika bir eleme performansı çıkartıyoruz. EURO 2020’ye katılma şansımız bulunuyor.”

‘En iyisi için çalışıyoruz’

“Bunun için çok mutluyum. Umarım bu oyunumuzu sürdürmeye devam ederiz. Fenerbahçe’de de gollerime devam edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Taraftarımız bizlere inanmaya devam etsin. Onların mutlu edebilmek için elimizden gelen en iyi performansı sergilemeye çalışıyoruz. Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşabilmek için de varımızı yoğumuzu ortaya koymaya hazırız. Umarım bu yolun sonunda gülen biz oluruz.”